AKP'li Ala: ABD'de akademisyenleri tutukluyorlar, büyük bir şaşkınlık içerisindeyim

AKP'li Efkan Ala, ABD'de üniversitedeki Filistin'e destek eylemlerine yönelik müdahaleler hakkında, "Akademisyenleri tutukluyorlar. Akademisyenlerin açıklamaları oluyor, işlerine son veriyorlar ki üniversiteler en dokunulmaz yerlerdir. Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu.

Batı ülkelerinin bazı kavramları yasakladığını ve ne yaptığını bilmez halde olduklarını dile getiren Ala, "Filistin'i desteklemeyi suç olarak tanımlamaya başladılar. Bundan 10 sene önce insan hakları mahkemesi, insan hakları örgütleri, düşünce özgürlüğü nereye gitti şimdi bunlar? Bu kadar kolay mı?" dedi.

Ala, şöyle devam etti: "Bir bakıyorsunuz, ABD başka kararlar alıyor, akademisyenleri tutukluyorlar. Akademisyenlerin açıklamaları oluyor, işlerine son veriyorlar ki üniversiteler en dokunulmaz yerlerdir.

"Gerçekten ben de ilk defa bu kadarını beklemediğimi söylemek istiyorum" diyen Ala, "Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü dünyanın geri kalan kısmının adres olarak bir yeri görmesi lazım" ifadelerini kullandı.