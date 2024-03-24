AKP'li Altınok'tan, Mansur Yavaş'ın 'mal takası' teklifine yanıt

Mansur Yavaş'ın Londra'daki evi ile mallarını takas etmek istediği AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, "Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii" dedi.

Cumhur İttifakı'nın AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, şaşırtan mal varlığının gündeme gelmesiyle Mansur Yavaş'ın Londra'da evi olduğunu ileri sürmüştü.

Bu evin kızına ait olduğunu belirten Yavaş, şunları söylemişti:

“Kızımın mortgage ile taksit taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir ev için rakibim ‘Mansur Yavaş’ın Londra’da evi var, o evin parası benim bütün mallarımı öder’ diyor. Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım.”

"Yavaş'ın takas teklifine ne cevap vereceksiniz?" sorusuna yanıt veren Altınok, şunlaır söyledi:

"Biri babadan, anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinilmiş mal. Diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Bir de oturduğu ev var. Ahlaki değil ama. Ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar, işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı. Yalan, çamur ve iftiralar atılıyor."