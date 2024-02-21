AKP'li Başkan'a 'Seni dansöz diye oynatırım' dediği iddiasıyla dansöz kıyafeti fırlattı

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un Bahçelievler ziyareti sırasında yanında bulunan AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a, bir yurttaş, daha önce kendisini "Seni dansöz diye oynatırım" şeklinde tehdit ettiği iddiasıyla dansöz kıyafeti fırlattı ve "Gel oynat" diye bağırdı.

Güncel 21.02.2024 21:49 Giriş: 21.02.2024 21:49

Güncelleme: 21.02.2024 21:59 Kaynak: Haber Merkezi

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