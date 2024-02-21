AKP'li Başkan'a 'Seni dansöz diye oynatırım' dediği iddiasıyla dansöz kıyafeti fırlattı
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un Bahçelievler ziyareti sırasında yanında bulunan AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a, bir yurttaş, daha önce kendisini "Seni dansöz diye oynatırım" şeklinde tehdit ettiği iddiasıyla dansöz kıyafeti fırlattı ve "Gel oynat" diye bağırdı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kurum'a esnaf ziyaretinde Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da eşlik etti.
Sosyal medyada gündem olan görüntülere göre, esnaf ziyareti sırasında Bahadır’a dansöz kıyafeti fırlatıldı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, önce konuşma kaydı yer alıyor. Burada yurttaş ile Başkan Bahadır arasında geçtiği iddia edilen konuşmada yurttaş "Beni ölümle tehdit ettin" diyor. Ardından Bahadır olduğu belirtilen kişi, yurttaşa "Biraz dinle dansöz kılıklı. Seni dansöz diye oynatırım bak Bahçelievler'de. Adliyeye vereceğim seni" diyor.
Öte yandan AKP'li Belediye Başkanı Hakan Bahadır’dan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.