AKP'li başkan adayı seçmene el hareketi çekti

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP Bandırma Belediye Başkanı Cemal Öztaylan'ın seçim çalışmaları kapsamında düzenlene bir toplantıda kendisiyle konuşan seçmene el hareketi yaptı.

Çanakkale'de AKP'nin Bandırma Belediyesi için aday gösterdiği Cemal Öztaylan, seçmene el hareketi çekti.

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından Bandırma'da seçim çalışmaları yürüten AKP'li adayın yer aldığı bir görüntü paylaştı.

Soykan'ın "AKP Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan seçmene 'Nah' çekti. Bunu da gördük" notuyla yaptığı paylaşımda, AKP'li Öztaylan'ın ve seçmenle arasında geçen bir video yer alıyor.

Öztaylan, seçmene yönelik "Tarlanın fiyatı kaç para? 5 milyon. Ne öyle?"ifadelerine yer verdikten sonra el hareketi yaptığı görülüyor.