"AKP'li başkan adayının YSK'ye sunduğu diplomanın denkliği yok" iddiası

İzmir’de AKP’li Bornova Belediye Başkanı Adayı Cevdet Çayır’ın, YSK’ye sunduğu Rusya'da alınan üniversite diplomasının denkliğinin olmadığı iddia edildi. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, "İnternet üzerinden 15 gün içinde alınmış bir diploma. Türkiye’de denkliği ve geçerliliği yoktur" dedi.

AKP Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır’ın üniversite diplomasının denkliği olmadığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre, Rusya’dan üniversite diploması alan ve adaylık dosyasına eklediği diploma için CHP ilçe başkanlığı itirazda bulundu.

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, AKP’li adayın geçerliliği olmayan diplomayı ilçe seçim kuruluna verilmesinin aldatmaca olduğunu belirtti.

Çapın, “İlçe seçim kuruluna üniversite mezunu olarak beyan etmiş ve evraklara koymuştur. İnternet üzerinden 15 gün içinde alınmış bir diploma. Türkiye’de denkliği ve geçerliliği yoktur. Aday, mezuniyeti ne ise o diploma ile girmeli. Yalan ve yanlış beyan ile başvuru yapmamalı” dedi.