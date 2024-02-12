AKP'li belediye başkanı adayından 7,5 milyon TL'lik seçim rüşveti

31 Mart yerel seçimleri öncesi iktidar partisinin adayları yurttaşa seçim rüşveti veriyor. AKP Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez, Hakkari Belediyesi'ne 7,5 milyon TL ödeyerek 31 Mart'a kadar ulaşımı ücretsiz yaptırdı.

AKP, yurttaşa seçim rüşveti vermeye devam ediyor. 31 Mart seçimleri öncesinde Hakkari adayından milyonlarca liralık hamle geldi.

78 bin 500 nüfusu olan Hakkari'de AKP'nin Belediye Başkan Adayı iş insanı İsmet Ölmez, kayyum tarafından yönetilen belediyeye 7,5 milyon lira vererek ulaşımı ücretsiz yaptırdı.

Ölmez'in belediyeyle yaptığı anlaşmaya göre, Hakkari'de seçimlere kadar şehir içi otobüs ve özel hat minibüslerini kullananlar ücret ödemeyecek.