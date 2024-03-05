AKP'li belediye başkanı 'fuhuş' suçundan tutuklandı

Elazığ’da AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, 1 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen 'Cemre Operasyonu' kapsamında, kent merkezinde kendisine ait otelde 'fuhuş' yaptırdığı suçlamasıyla tutuklandı.

Elazığ'da AKP'li belediye başkanı Enis Doğan, ‘Cemre Operasyonu’ çerçevesinde 'fuhuş' suçundan tutuklandı.

İHA'nın aktardığına göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından CEMRE Operasyonu düzenlendi.

Kentte merkezinde bulunan 5 farklı otel ve pansiyonda, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, işletme yetkilisi 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılardan 4’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, tutuklananlar arasında, kendisine ait otelde 'fuhuş' yaptırdığı tespit edilen AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan da yer aldı.

Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’ın da kent merkezinde daha önce yurt olarak kullanılan ve sonradan otele dönüştürülen mekânda 'fuhuş yaptırdığı' gerekçesiyle “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek” suçundan tutuklandığı belirtildi.

OTEL VE GÜZELLİK MERKEZİ MÜHÜRLENECEK

Gözaltına alınan diğer 4 zanlının da güzellik merkezi adı altında 'fuhuş' yaptırılan merkezde yakalandıkları bildirildi. Bu kişilerin de, merkezde çalışan kadınları masaj adı altında "fuhuşa teşvik etmek" suçundan tutuklandıkları bildirildi.

Otel ve güzellik merkezinde para karşılığında kadınlarla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 128 kişiye de idari para cezası uygulanırken, belediye başkanına ait otel ve güzellik merkezlerinin de mühürleneceği kaydedildi.