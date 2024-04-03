AKP'li Belediye Başkanı'ndan hadsiz açıklama: "Affedersiniz Alevi"

Hatay'ın Hassa ilçesinde belediye başkanlığı seçimin kazanan AKP'li Selahattin Çolak, kendisine oy vermeyenlere ve Alevilere yönelik ayrımcı ifadeleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. Çolak daha sonra özür diledi.

AKP'nin Hassa Belediye Başkanlığı'nı kazanan Selahattin Çolak, seçim sonrası yaptığı konuşmada Alevi yurttaşları hedef gösterdi.

Çolak, "Samandağ, Arsuz, Defne blok olarak oraya geçti. Bizim içimizde de var Samandağlılar onlara da yazıklar olsun. Biz milliyetçi, muhafazakar insanlar olarak Samandağ'ın Alevi'si afedersin blok gidiyor, neredeyse yüzde 100. Onlarla da yarın bir gün hesaplaşacağız" dedi.

AKP Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, seçimde Hassa Belediye Başkanlığı’nı kazanan Selahattin Çolak’ın kullandığı ifadeler nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

AKP İl Başkanı Mustafa Erdoğan, “Hassa Belediye başkan adayı Selahattin Çolak, Hassa ilçesinde bir konuşma esnasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle partimiz tarafından disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti olarak toplumumuzun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızdan ve dilimizden asla taviz vermeyeceğimizi ifade eder, Hatay’ımızın kadim hoşgörü ve kardeşlik iklimini hassasiyetle koruyacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz” dedi.