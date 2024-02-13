AKP'li belediye başkanı Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu

Şanlıurfa'nın AKP'li Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi Akçakale Belediye Başkan adayı oldu.

Şanlıurfa'da AKP'den 21. Dönem'de milletvekili olarak görev yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı oldu.

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Yalçınkaya'ya rozet taktı.

Mehmet Yalçınkaya’nın adaylığı hakkında Yeniden Refah Partisi’nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda,"21. Dönem Şanlıurfa milletvekili; mevcut Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Ak Parti’den istifa ederek Yeniden Refah Partimize katıldı. Partimizin Belediye başkan adayı olan Mehmet Yalçınkaya’ya hoş geldin dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1958 yılında Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa’da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi. 1975- 1990 yılları arasında Toprak Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile DSİ 15. Bölge Müdürlüğünde görev yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa 2. Bölgeden DYP milletvekili olarak tercihli sisteme göre 13.600 oy aldı.

1999 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa DYP 4. sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimlerde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisinde KİT Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye- Katar Parlamentolar arası Dostluk Grubu Genel Sekreterliği yaptı. Türkiye-Suriye Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyesi ve Türkiye- Irak Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliğinde bulundu.