AKP'li belediye başkanına kız kardeşinden suçlama: Mal varlığını açıklama çağrısı yaptı

İzmir'in Bergama ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil, ağabeyinin malvarlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koştu'nun malvarlığının aile geliri olarak açıklanmayacağını belirten Özyeşil, "Başkan Koştu mal varlığını açıklasın" çağrısında bulundu.

Bergama'nın AKP'li Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil, ağabeyi Hakan Koştu'nun malvarlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koştu'nun Almanya, İstanbul ve Bergama'da villalar aldığını ve bunların ailenin mal varlığı olarak kaydedilemeyeceğini belirten Koştu, belediyedeki usulsüz ihalelerin incelenmesi gerektiğini söyledi.

Anka Haber Ajansı'ndan Oben Ulu'nun haberine göre daha önce arsa satışları, stat esnafının kış ortasında iş yerlerinden çıkarılması, Sayıştay raporları ve belediye çalışanlarına yaptığı mobbing yaptığı iddiasına ilişkin haberlerle de gündeme gelen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun şimdi de malvarlığı tartışılıyor.

Başkan Koştu'nun kız kardeşi sosyal medyada ağabeyinin mal varlığına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Hale Koştu, ağabeyinin İstanbul, Almanya ve Bergama'da villalar aldığını belirterek "Yaşam standartlarındaki artışı aile geliri olarak açıklaması mümkün değil" dedi. Belediye ihalelerinde de usulsüzlükler olduğunu kaydeden Koştu, seçimlerde ağabeyine oy vermeyeceğini söyledi.

"USULSÜZ İHALELER İNCELENDİĞİNDE GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Hale Koştu Özyeşil paylaşımı şöyle:

"Başkan Koştu malvarlığını açıklasın! Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun öz kardeşiyim. Sosyal medyada daha önceki paylaşımlarımız ve kamuoyundaki konuşulanlardan tarafımıza gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapma gereğinde bulundum. 5 yıl önce abim kirada otururken Belediye Başkanı olduğu dönemde Bergama, İstanbul ve Almanya'da aldığı villaları ve yaşam standartlarındaki artışı aile geliri olarak açıklaması mümkün değil. Hakan Koştu'nun kardeşi olarak bu malvarlığını açıklayacak ailemizin ek geliri yoktur. Hakan Koştu belediye başkanı olmadan önceki ailemizin mütevazi yaşam standardı da bellidir. Hakan Koştu'nun malvarlığındaki artışın ailemizin ek gelirinden kaynaklandığı bahanesinin gerçek olmadığını açıklamak isterim. Belediyede yapılan usulsüz ihalelerin detayı incelendiğinde gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nda Hamza Dağ'a oy vereceğimizi ama Hakan Koştu'ya asla oy vermeyeceğimizi bildirmek isterim. Partimizin ve ailemizin itibarını korumak nedeniyle bu açıklamayı yapma gereğinde bulundum."