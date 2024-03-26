AKP'li belediye başkanından iş insanları ve esnafa tehdit: "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz"

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, iftar programında bir araya geldiği iş insanları ve esnafı tehdit etti. Kendisine destek sözü vermeleri için esnaf ve iş insanlarına süre tanıyan Yılmaz, aksi takdirde hesaplaşacağını söyledi. Yılmaz, "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" diye konuştu.

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Sebze Meyveciler Odası, Balıkesir Tuhafiyeciler Odası üyeleri ve aileleriyle Balkonuk Düğün Salonu’ndaki iftar programında bir araya geldi.

Yılmaz'ın iş insanları ve esnafı hedef alarak yaptığı tehdit içerikli konuşması dikkat çekti.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy isteyen Yılmaz, "Bize destek sözü vermeyen, bizle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır.”

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" diyerek tehditler savuran Yılmaz şunları söyledi:

“Balıkesir’de Balıkesirlilerle anlaşmış bir şekilde Balıkesir’i yönetmeye devam edeceğiz ama hani ‘kurt bu kışı atlatır da yediği ayazı unutmaz’ diyorlar ya. İş adamlarına sesleniyorum, duyuyorum ki, ‘Yücel Yılmaz bu işi çok iyi öğrendi, şehri çok iyi yönetiyor, işçilere çok yüksek maaş yaptı, şehrinde herkes tarafından seviliyor. Önünü kesmezsek şöyle olur, böyle olur.’ Ben bunları duyuyorum ama cuma gününe kadar tavırlarını değiştirmezlerse sandık pazar günü önümüze gelecek. Ondan sonra da hani kurt kışı atlatır yediği ayazı unutmaz derler ya. Bize destek sözü vermeyen, bizle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır.”