AKP'li belediye CHP'li adayın afişlerini söktü

CHP İstanbul Gençlik Kolları Bilişim ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Barış Genç, sosyal medya hesabından AKP'nin yönetimindeki Bahçelievler Belediyesi'ne ait bir aracın CHP'li adayın afişlerini toplattığı ana ait görüntüleri paylaştı.

İstanbul'da CHP’nin Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Emine Gülizar Emecan’ın afişleri, AKP'li Hakan Bahadır'ın yönettiği Bahçelievler Belediyesi'ne ait bir araç tarafından toplandı.

Sosyal medya hesabından olaya ait görüntüleri paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kolları Bilişim ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Barış Genç, "Sabaha karşı 4 sularında Bahçelievler Belediye Başkan Adayımız Sn. Emine Gülizar Emecan'ın afişleri Ak Partili Hakan Bahadır'ın yönettiği Bahçelievler Belediyesi tarafından toplatıldı" notunu düştü.

"Bizler semtin her adımında Hakan Bey'in belediye personeline astırdığı afişlerine rastlarken; binbir emekle asılan CHP afişleri gecenin bu saatinde talimatla tek tek sökülüyor" ifadelerine yer veren Genç, "Takdir Bahçelievler halkının" diye yazdı.