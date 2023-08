AKP'li belediye tarihi köprüyü yıkıyor

AKP’li Zonguldak Belediyesi, kentin tarihi Fevkani Köprüsü’nü yıkma kararı aldı. Halk karara tepkili.

Aycan KARADAĞ

AKP’li Zonguldak Belediyesi, kentin 67 yıllık tarihi Fevkani Köprüsü’nü yıkma kararı aldı. 550 metrelik köprünün yıkımı 28 Ağustos tarihinde başlanacak. 5 ayağı bulunan köprünün yıkılmasıyla kentin trafiği olumsuz etkileyecek. Aynı zamanda bölgede çok sayıda dükkân bulunuyor. Dükkânı işleten esnaflar ise 27 Ağustos tarihinde dükkânlardan çıkarılacak. Kentte ise köprünün yıkılmaması için mücadele sürüyor. Odalar, siyasi partiler ve yaşam savunucuları karara tepkili.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Birhan Şahin, “Mevcut köprü konstrüksiyonunun günümüz şartlarına göre risk taşıyor, gerekli bakım ve iyileştirmenin yapılması veya köprünün yenilenmesi gerekir. Bu hali risk barındırıyor. Ama yıkımı da doğru değil. Bu anlamda köprünün altında mevcut dükkânlardan geçimini sağlayan çalışanların ve iş yapan esnafın da mağdur edilmeyecekleri bir çözüm yolunun bulunmasını önermekteyiz” ifadelerini kullandı.

BAKIM YAPILIRSA ÖMRÜ 40 YIL UZAR

CHP Zonguldak Milletvekilli Deniz Yavuzyılmaz, köprü için hazırlanan raporlara dikkat çekti. Yavuzyılmaz şunları dile getirdi: “Fevkani Köprüsü'ne bakım onarım yapıldıktan sonra periyodik olarak bu bakım onarımların, köprünün ömrünü net olarak 30-40 yıl uzattığı belirlenmiştir. Dolayısıyla burada yapılan açıklamalar, sipariş üzerine hazırlatılan raporlar sağlam, sağlıklı olan ve depreme karşı bir problemi olmayan bir köprünün yıkılmasına neden olacak. Aynı zamanda da köprü altında uzun yıllardır hizmet veren, köprü altı esnafının da sokağa atılmasına neden olacak.”

Bölgede esnaflık yapan Tahsin Alay da, “60 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Babadan bu işi yapıyoruz. Şimdi bize ‘çıkacaksınız’ diyorlar. Ama bize yer göstermiyorlar. Biz bu saatten sonra nereye gideceğiz… Belediye bizi mağdur ediyor. Belediye bizi umursamıyor. 4 aydır Belediye Başkanı ile görüşmek istiyoruz ama görüşemiyoruz. Bu tutumu kabul etmiyoruz. Dükkânlarımızı boşaltmak istemiyoruz” dedi.

SOL Parti Zonguldak İl Başkanı İsmail Yıldız ise, “Köprünün yıkım kararı; Zonguldak halkının, bu konuda uzman örgütlerin, bilim insanlarının, köprü esnafının görüşleri alınmadan ben yaptım oldu anlayışı ile yapılmaktadır. AKP’li Belediye Başkanı Selim Alan her konuda olduğu gibi kibirli bir tarzla ve de devlet otoritesini arkasına alarak yapmaktadır. Alan unutmamalıdır ki; onu Zonguldak halkı seçmiştir. Seçimlere de sayılı aylar kalmıştır. Giderayak şehri içinden çıkılmaz kaosa sürüklemektedir. Köprünün durumu on yıllardır tartışılmaktadır. Her yapının bir ömrü olduğu gibi köprünün de bir ömrü vardır. Betonarme binalara göre bu tür çelik konstrüksiyon yapıların ömrü daha uzundur. Bakım onarımı da daha kolaydır. Bakım onarımları yapılınca bu tür yapıların ömrünün daha uzun olacağı ilgili odalar ve bilim insanlarınca söylenmektedir” diye konuştu.

KENTİN TARİHİNE TANIKLIK ETTİ

1956 yılında Alman firması MAİG tarafından inşası tamamlanan Fevkani Köprüsü iki yakayı birleştirerek kesintisiz karayolu ve demiryolu ulaşımını sağladı. Beş ayrı kolu, beş ayrı yöne araç ve yaya yolu veren altından demiryolu geçen, altından ve üstünden karayolu geçen bu köprü aynı zamanda bir köprü ticaret merkezi oldu. Kısa sürede kentin cazibe merkezi haline gelen köprüde; filmler çekildi, birçok meslek örgütü, sendika ve siyasi partinin tarihsel yürüyüşlerine ve toplantılar gerçekleştirdi.