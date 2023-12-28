AKP'li belediyeden AKP’liye dev ihale

Mustafa BİLDİRCİN

Derinleşen ekonomik kriz, yerel seçimleri nedeniyle koltuk telaşına düşen belediyelerin gündeminden düştü. AKP idaresindeki Sultangazi Belediyesi, “Hizmetlerin duyurulması” için AKP teşkilatlarında yöneticilik yapan Bekir Karakuş’un şirketiyle 49,3 milyon TL’lik anlaşma yaptı.

İstanbul'da bulunan AKP’li Sultangazi Belediyesi, “Hizmetlerin duyurulması” amacıyla on milyonlarca liralık harcama gerçekleştirdi. Belediyenin 50 milyon TL’ye yakın bir maliyet ile projelerini duyuracağı bildirildi.

İHALE TANIDIĞA

AKP’li Abdurrahman Dursun yönetimindeki Sultangazi Belediyesi, “2024 Yılı Tanıtım Hizmetleri, Medya Yönetimi İle Muhtelif Basım İşleri Hizmet Alımı” ihalesi düzenledi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında 50 milyon 762 bin 936 TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldı.

7 Aralık'ta düzenlenen ihaleye yalnızca bir şirket teklif sundu. İhaledeki tek teklifin sahibinin, AKP’nin çeşitli teşkilatlarında yöneticilik görevlerinde bulunan ve 2020’de AKP Sarıyer İlçe Başkanlığı görevine aday olan Bekir Karakuş’a ait, Karakuş İletişim Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olduğu öğrenildi. Şirket ile belediye arasında 26 Aralık’ta 49 milyon 374 bin 250 TL’lik anlaşma imzalandı.

Teknik şartnameye göre, ihale kapsamında belediyenin hizmetleri kamuoyuna duyurulacak. Bu kapsamda, “Endüstriyel led ekran” ve sosyal medya mecraları kullanılacak. Öte yandan belediye, açık hava reklam panolarına reklam verecek ve basılı materyaller hazırlayacak. Toplam 58 kalemden oluşan tanıtım işleri için belediyenin kasasından 50 milyon TL’ye yakın para çıkacak.