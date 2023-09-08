AKP'li belediyeden Erenköy Cemaati'ne kıyak

Haber Merkezi

İstanbul'daki AKP'li Üsküdar Belediyesi kaynaklarını cemaat ve tarikatlar için seferber ediyor.

Üsküdar Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda, Erenköy Cemaati'ne bağlı Hüdayi Vakfı'na yönelik tahsis talebi görüşüldü. Hüdayi Vakfı, İcadeyi Mahallesi'nde bulunan ve AKP'li Üsküdar Belediyesi'ne ait olan bir binayı "Eğitim hizmetleri ve öğrenci yurdu faaliyetlerinde" kullanmak için belediyeden talep etti.

CHP'li meclis üyelerinin tüm itirazına rağmen AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Hüdayi Vakfı'nın tahsis talebi kabul edildi. Bina 49 yıllığına ve "bedelsiz" olarak Hüdayi Vakfı'na tahsis edildi.