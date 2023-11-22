AKP'li belediyeden, tepki çeken Öğretmenler Günü afişi hakkında açıklama

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında AKP'li belediye tarafından hazırlanan afişler 1 gün sonra kaldırıldı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, afişlerin tepki nedeniyle kaldırılmadığını, gençlerin ilgisini çekmek için 1 günlüğüne asıldığını öne sürdü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü için AKP'li belediye tarafından hazırlanan, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının arkasına, komedi filmi ve çizgi film karakterlerinin yerleştirildiği afişler hakkında açıklama yapıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçedeki reklam panolarına asılan afişlerin iddia edildiği gibi tepki nedeniyle kaldırılmadığını, gençlerin ilgisini çekmek için 1 günlüğüne asıldığını öne sürdü.

Yeni afiş

"Z KUŞAĞI İÇİN HAZIRLADIK"

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, söz konusu afişin, 'Z kuşağının' ilgisini çekmesi için okullara yakın bölgede 3-4 reklam panosuna asıldığını belirtti. Afişlerin tepki gördüğü için toplatıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kanar, şunları söyledi:

"Sadece gençlere yönelik 1 günlük afiş tasarladık. Gençlerin, Öğretmenler Günü’nün farkına varması için, Badi Ekrem gibi unutulmaz karakterlerle bir afiş tasarladık. Ertesi gün başka bir tasarım ortaya koyduk. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Biz planlama dahilinde, Z kuşağının anlayabilmesi için böyle bir afiş hazırladık.

'ATATÜRK'ÜN ADINI DUYURMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'

Biz bunu okullar bölgesinde planlamıştık. Yanlışlıkla okullar çevresi haricinde birkaç yere daha asılmış. Biz sadece bunları toplattık. Gençlerden olumlu dönüşler var. Arayıp 'Başkanım arkanızdayız' diyen gençlerimiz var. Hesaplarımızdan özür mesajı yayımlayacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün adını duyurmaktan gurur duyuyoruz. Onun ismini taşıyan memlekette yaşıyoruz."