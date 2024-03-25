AKP'li belediyenin halk ekmek fırınında hijyenden eser yok

İYİ Parti Erzurum adayı Canan Uçar, AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Ekmek' fırınından bazı görüntüler paylaşarak, fırında hijyen şartlarına uyulmadığını söyledi. Uçar, "Ucuz ekmek vermekte sorun yok ancak ucuz ekmeği verirken halkın sağlığı ile oynayamazsınız" dedi.

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Canan Uçar, AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Ekmek' fırınından görüntüler paylaştı.

Fırında hijyen şartlarının uygun olmadığını kaydeden Uçar, AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in geçen şubat ayında Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladığını kaydetti.

Uçar, şunları söyledi:

"Ucuz ekmek vermekte sorun yok ancak ucuz ekmeği verirken halkın sağlığı ile oynayamazsınız. Siz, 'Türkiye'nin en ucuz ekmeği Erzurum'da' diyerek tanıtım yaptınız. Vatandaşlarımızın keselerine en uygun ve en kaliteli ekmek diyerek Tarım Kredi Kooperatiflerinde 19 noktada satılmak üzere protokol imzaladınız. Ekipleri tekrar göreve davet ediyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Halk Ekmek üretim tesislerini en son ne zaman denetlediniz? Bu görüntülerden sonra bir vatandaş olarak bu kurumun acilen denetlenmesini talep ediyorum.”