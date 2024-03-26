AKP'li belediyenin ihalesi, TÜGVA yöneticisine gitti!

Bursa'da AKP’li Yıldırım Belediyesi’nin açtığı '2024 yılı gıda alışveriş kartı alımı' ihalesi, AKP’li İBB Meclis Üyesi ve TÜGVA Yöneticisi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu şirkete verildi. Akbulut’un şirketi, son yıllarda aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor.

Okan YÜCEL

Bursa’da AKP’li Yıldırım Belediyesi’nin açtığı '2024 yılı gıda alışveriş kartı alımı' ihalesi, 4 milyon 714 bin TL karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP’li Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.’ye verildi.

Aynı zamanda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Kurucu Mütevelli Heyeti üyesi olan Ömer Faruk Akbulut’un ortağı olduğu şirket, üç sene önce Beykoz Belediyesi'nin sosyal yardım amaçlı gıda alışveriş kartı alım işi ihalesini de almıştı.

7 YILDA 260 İHALE

Akbulut’un ortağı olduğu Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş., 2015 - 2021 yılları arasını kapsayan 7 yıllık dönemde AKP’li belediyeler ile kamu kurumlarından toplam 260 ihale almıştı

Akbulut’un şirketinin aldığı 260 ihalenin toplam bedeli ise 366 milyon 400 bin lirayı bulmuştu.

İKTİDARA YAKIN DERNEKLERDE YÖNETİCİLİK YAPTI

AKP İstanbul İl Gençlik Kollarında çeşitli görevler de alan Ömer Faruk Akbulut, iktidara yakınlığıyla bilinen Milli Türk Talebe Birliği’nde Genel Başkan Yardımcılığı, Birlik Vakfı Gençlik Kulübü Genel Başkan yardımcılığı, İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği ile Hayra Davet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli görevlerde de bulunmuştu.