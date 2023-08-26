AKP'li belediyeye siber saldırı: Sedat Peker belediye başkanı oldu

AKP'li Aksaray Belediyesi'nin internet sitesine siber saldırı düzenlendi. Sedat Peker belediye başkanı olarak gösterildi. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in hesabından da Peker'e selam gönderildi.

Aksaray Belediyesi'ne ait web siteye, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından siber saldırı düzenlendi. Sitede Belediye Başkanı olarak suç örgütü lideri Sedat Peker'in ismi ve fotoğrafı kullanıldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in eski adı Teitter olan X hesabı da 'Hacked bu Cypter' isimli hesap tarafından ele geçirildi.

Dinçer'in hesabından "Reis Sedat Peker selamlar. Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar!" mesajı paylaşıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Belediye Başkanımız Sn. Dr. Evren Dinçer'e, Aksaray Belediyesi hesaplarımıza ve resmi internet sitemize kimliği belirsiz kişiler tarafından siber saldırı düzenlenmiştir" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyuna Duyurulur... Belediye Başkanımız Sn. Dr. Evren Dinçer'e, Aksaray Belediyesi hesaplarımıza ve resmi internet sitemize kimliği belirsiz kişiler tarafından siber saldırı düzenlenmiştir. Başkanımızın ve Belediyemizin hesaplarından hackerlar tarafından yapılan uygunsuz içerikler ve paylaşımlar için herkesten özür diliyoruz. Destekleri için herkese teşekkür ediyor, bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz..."