AKP'li Bursa Büyükşehir Başkanı Aktaş, 26 milyon liralık şirkete ortakmış

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş’ın, İnegöl Belediye Başkanlığı görevini yaparken oğlu ve ortağının işlettiği 26 milyonluk şirkete ortak olduğu ortaya çıktı.

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş’ın, İnegöl Belediye Başkanlığı görevini yaparken oğlu ve ortağının işlettiği 26 milyonluk şirkete ortak olduğu ortaya çıktı.

Bugün Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu haber bültenine katılan Alinur Aktaş mal varlığını açıkladı. Bu açıklamada Nilüfer’de ikamet ettiği ve başkanlık sürecinde aile şirketi sahibi olduğu da kendi beyanlarıyla belgelendi.

Aktaş'ın açıklamasına göre mal varlığı şöyle:

Kendi oturduğu ve oğlunun oturduğu 2 ev (Nilüfer’de 2022 yılında alınmış, 4 milyon 350 bin TL değerinde.

2023 yılında alınan oğlunun oturduğu daire 2 milyon TL değerinde)

Oğlunun ortağıyla işlettiği %50 hissedarı olduğu firma. Firmanın değeri 26 milyon TL. 2017 yılında ortak olunduğu öğrenilirken, Alinur Aktaş bu tarihte İnegöl Belediye Başkanı’ydı.

Eşinin 950 bin TL değerindeki aracı, bankada 150-200 bin TL civarında nakit para, 150 bin TL altın ziynet eşyası.