AKP'li Çelik'ten İsviçre konserleri iptal edilen Fazıl Say'a destek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, piyanist Fazıl Say'ın İsrail-Filistin çatışmaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek İsviçre’de planlanmış 4 konserinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Çelik, "Sanatçımız Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, piyanist Fazıl Say'ın İsviçre'deki konserlerinin iptal edilmesine "Fazıl Say'ın İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı Avrupa'daki konserlerinin iptal edilmesini kınıyoruz" sözleri ile tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından Fazıl Say'a konserlerinin iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Çelik, İsrail’in saldırılarına karşı çıkan ve barışı savunanların 'karanlık bir zihniyet' tarafından hedef alındığını ifade etti.

Çelik, Fazıl Say'ın Filistin ve İsrail arasında devam eden çatışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı gerekçesiyle konserlerinin iptal edilmesini kınadı.

Çelik'in açıklaması şöyle:

Karanlık bir zihniyet, medeniyetin tüm değerlerini yok etmek istercesine, İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı çıkan ve barışı savunan üniversite öğrencilerini, aydınları, yazarları, sporcuları ve sanatçıları hedef alıyor.



Bu çerçevede sanatçımız Fazıl Say’ın İsrail’in… — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 21, 2023

Piyanist Fazıl Say, İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını kınayan paylaşımlarda bulunmuştu. Fazıl Say, paylaşımlarının ardından; İsviçre'de vereceği konserlerin organizatör firma Migros'un kararıyla iptal edildiğini duyurmuştu.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer vermişti:

"İsviçre'de Migros firmasının konser organizasyonu biriminin yapacağı, planlanmış 4 konserimizde ben programdan çıkarıldım. Migros firması yetkilileri sebep olarak, İsrail-Filistin gerilimi konusunda sosyal medyamda yansıttığım fikirlerimi gösterdiler. Tüm yazdıklarım hiçbir değişiklik olmadan sosyal medyamda durmaktadır. Kendileri de bir açıklama yapacaktır.

23 Ekim Zürih, 24 Ekim Bern, 25 Ekim Cenevre ve 26 Ekim Luzern'deki bu konserlerde Birmingham Orkestrası ile beraber sahneye çıkmam, bu karar sebebi ile mümkün olmayacak. Sanatseverlere iletmek isterim."

Kendisinin barıştan yana olduğunu ve açıklamalarının barış için olduğunu ifade eden Say, "Tüm bunlardan rahatsızlık duyulmasını, hatta konser iptaline dönüşmesini tuhaf karşılamakla beraber, benim açımdan yapacak bir şey yok. Dinlenmediğimiz, sesimizin duyulmak istenmediği bir ortamdayız. Ben Avrupa'da ifade özgürlüğüne güven duyulur, karanlık ve anlayışsızlık yaşanmaz diye bilirdim. Bu rahatsız edici olay babında, güvenim oldukça sarsıldı. Bunu belirtmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.