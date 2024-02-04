AKP'li Ensarioğlu: Başak Demirtaş çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanır

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İstanbul adayı olmasına ilişkin tartışmaya dair konuştu. Ensairoğlu, "Başak Demirtaş'ın çıktığı gün açık ara farkla AK Parti alır" ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacağına yönelik tartışmalar sürüyor.

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır" dedi. Amacın belediye başkanı olmak olmadığını söyleyen Ensarioğlu, "Bu CHP’ye, 'Siz bize üç ilçeyi vermezseniz İstanbul Büyükşehir'i de unutun' demektir" diye konuştu.

"AMAÇ BELEDİYE BAŞKANI OLMAK DEĞİL"

KRT TV'de konuşan Ensarioğlu, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den aday olabileceğine dair tartışmaları değerlendirdi. "Bu önemli bir çıkıştır. Rastgele bir çıkış değil" diyen AKP Diyarbakır Milletvekili, şöyle konuştu:

"Başak Hanımefendi siyasetçi değil, siyasetçi eşidir. Eşi, iyi bir siyasetçi, kendisi siyasetçi değil? Ama önemli bir sembolik isimdir. Bazen bazı seçimler, bazı şeyler ve sembolik isimler üzerinden de yürüyebilir. Eşini ziyaret etti aklına geldi, orada sohbet ettiler, ya bir başvur. Durumu değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmayacağını herkes biliyor. Amacı belediye başkanı olmaksa Diyarbakır Belediye Başkanı da olabilirdi. Daha iyi de oy alırdı. Amaç belediye başkanı olmak değil.

Çok net; bunun iki amacı olabilir. Benim hiçbirinden haberim yok, bilgi sahibi değilim ama hani okuyabilen biriyim. Bu, ya CHP ile devam eden pazarlıklar İstanbul'un üç ilçesini istemişler; Esenyurt, Adalar ve bir ilçe daha. Bunu artık eskisi gibi gizli saklı bizden utanarak saklayarak yapmıyorlar. Çünkü artık taban bu işe çok bozuluyor ve kendi onuruna dokunuyor. Biz de bir siyasi partiyiz, bizimle açık pazarlık yapılsın, açık konuşulsun, açık protokol yapılsın. Bakırhan'ın söylemleri de aslında tabanın hoşuna giden, tabanın beklediği söylemlerdi. Doğru bir siyaset izledi. Hiçbir şey almadan, CHP'ye destek veya bütün siyasetini Erdoğan düşmanlığı üzerine kurgulanmış bir HDP neyi amaçlıyor? Bunun bir amacı yok. Şimdi Kürtlerin talebi bu değil, Kürtlerin derdi bu değil. Bakırhan, genel başkanı olduktan sonraki yaptığı açıklamalar çok makul ve doğru açıklamalardı.

"DEM PARTİ EN İYİ OYU ONUNLA ALIR"

Başak Demirtaş en fazla İstanbul'dan oy alabilecek isimdir. Selahattin Bey içeride, halkın ona duyduğu sempati ve mağduriyetten dolayı oy verecektir. En iyi oyu da onunla alır. Bu CHP’ye, 'Siz bize üç ilçeyi vermezseniz İstanbul Büyükşehir'i de unutun' demektir. Çünkü Başak Demirtaş'ın çıktığı gün İmamoğlu meselesi kapanmıştır. Açık ara farkla AK Parti alır.

Ya bu pazarlıkta eli güçlendirmek için söylenen bir şeydir ya da bağımsız bir siyasi parti gibi davranalım. Başkası yerine dayak yemeyelim demektir..."