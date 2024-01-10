AKP'li Ensarioğlu: Kayyum meselesi sorunlu bir meseledir

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için ismi geçen AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, demokratik açıdan kayyum meselesinin sorunlu olduğunu söyledi ancak kayyumların 17 yıllık HDP yönetiminin 100 misli fazla hizmet ettiğini iddia etti. Ensarioğlu, partisinin görev vermesi halinde Diyarbakır'da büyükşehir adayı olabileceğini bildirdi.

Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için geri sayım devam ediyor.

Seçime 36 siyasi parti katılacak. Daha önce HDP’nin kazandığı ve ardından İçişleri Bakanlığınca kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için DEM Parti henüz bir aday ismi açıklamadı. DEM Parti, aday göstereceği isimler için 13-14 Ocak tarihleri arasında ön seçime gidecek.

AKP’nin İstanbul dahil 26 kentteki belediye başkan adayları da AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün açıklandı. Ancak bu iller arasında Diyarbakır bulunmuyor. AKP’nin Diyarbakır’da aday göstereceği isimler arasında kentin milletvekili Galip Ensarioğlu’nun da ismi geçiyor.

Ensarioğlu, seçim süreci ve gündemdeki konular hakkında Rûdaw’dan Abdulselam Akıncı'nın sorularını yanıtladı. Diyarbakır adaylığı için isminin geçtiğini kaydeden Ensarioğlu, "Partimiz bize aday ol derse tabii ki Diyarbakır'da büyükşehir adayı olmak şereftir" dedi.

Ensarioğlu, kayyum uygulamaları için de "Demokratik açıdan baktığınız zaman kayyum meselesi sorunlu bir meseledir" ifadesini kullandı.

Sorular ve Ensarioğlu’nun yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:

Aday sorusundan başlayalım. AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı siz mi olacaksınız?

Yani ben aday değilim, aday da olmadım. Resmi adaylarımız var o resmi adaylarımızla ilgili parti genel merkezi bir süreç yürütüyor ama aynı zamanda parti genel merkezinde kamuoyu yoklamaları, temail yoklamaları veyahut da farklı görüşmelerle milletin nabzı alınmaya çalışılıyor. Tabii kiminle kazanılır, kiminle fazla oy alınır, tercihi öyle olur. Yani ismimiz geçiyor ama bu bizim dâhil olduğumuz bir mesele değil. Ama partimiz bize aday ol derse tabii ki Diyarbakır'da büyükşehir adayı olmak şereftir.

SEÇİMLERDEN SONRA KAYYUMLAR DEVAM EDER Mİ?

Diyarbakır’da Kayyum meselesi çok fazla üzerinde tartışma yapılıyor ve çok fazla itiraz edilen bir konu. Yeni dönemde DEM Parti mi yoksa AK Parti veya başka bir parti mi kazanacak belli değil. Sorum şu kayyum sistemi devam edecek mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

"Demokratik açıdan baktığınız zaman kayyum meselesi sorunlu bir meseledir. Ancak realiteye baktığınız zaman kayyumlar 17 yıllık HDP yönetiminin 100 misli fazla hizmet etmiştir bu millete. Bu şehirlerin, ilçelerin imajı değişti, hizmet değişti, hizmet gördüğü şehirler, hizmet yapmasını bilmezler. Ama demokratik açıdan kimin hizmet yaptığı değil halkın iradesini nasıl tecelli ettiği önemlidir. Halkın iradesinin tecellisine baktığınız zaman da burada çok ciddi çelişkiler var. İşin realitesi öyle değil. Halkın realitesi midir Cizre'ye hayatında Cizre'yi görmemiş Almanya'dan bi kızı getirip aday yapmak? Halkın realitesi midir Diyarbakır'da bir üniversite mezunu kızcağızı götürüp Lice'de alakası olmayan bir yere aday yapmak? Halkın realitesi midir ki Diyarbakır'a kadın ve Diyarbakırlı olmayan Diyarbakır'ı tanımayan Diyarbakır'ın kültürüne de aslında biraz uzak birini aday yapmak?

Kandil'in kayyumuyla devletin kayyumu arasında ne fark var deseniz, devletin kayyumu en azından biraz daha kamu kaynaklarını harcarken daha dikkatli harcıyorlar. Hesap verdikleri bir devlet memuriyetleri vardır. Keşke orda da demokrasi tam işlese yani siyasi partiler yasasına göre veyahut da siz kayyum atanmak için acaba zorladınız mı? Diyarbakır'da bu seçimde bütün seçilmiş belediye başkanlarını bir salonda toplayıp bütün gerginlikler, bütün siyasi atmosfer belliyken 'Kürdistan şehitleri için' yani PKK'liler için saygı duruşunda durduruyorsun ve devlete diyorsun ki 'bunları görevden al.' Acaba bunu zorlayan bir mekanizma yok mu HDP içinde veyahut da PKK içinde? Yani bunları da tartışmak lazım. Şimdi hiçbir devlet kendisiyle silahlı bir şekilde savaşan bir yapıya kendi kaynaklarını, yasasını ve makamlarını teslim etmez."

Gündeminizde çözüm süreci var mı?

"Çözüm süreci bitti. Ölen bir şeyi diriltemezsin. Ancak PKK silahlı varlığına Türkiye'de son verir, bunun gereğini yapar, HDP'de demokratik siyasetin kuralları içinde siyaset yapar o zaman yeni bir şey belki kurgulanır. Ama çözüm süreci öldü, yani eski çözüm süreci yok."