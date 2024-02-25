AKP'li Fatih Belediye Başkanı'ndan "İmamoğlu'na davet" yorumu: Ayıp ama gündem bu değil

AKP'li Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki 'davet' tartışması hakkında, "Ayıp ama kamuoyunun gündemi bu değil. Ekrem Bey polemik konusunda çok başarılı. Murat Bey de polemik konusunda başarısız" ifadelerini kullandı.

AKP'li Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki raylı sistemin açılışı nedeniyle Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki davetiye polemiğine ilişkin konuştu.

Yedikule İstasyonu’nda düzenlenen basın toplantısına katılan Turan, "Ayıp ama kamuoyunun gündemi bu değil. Bir açılış var bu sevinç hepimizin sevinci. İstanbul Belediye Başkanı'nın da sevinci" ifadelerini kullandı.

"MURAT KURUM POLEMİK KONUSUNDA BAŞARISIZ"

"Şunu söylemek durumundayım" diyen Turan, şunları söyledi: "Ekrem Bey nasıl benim eski arkadaşımsa Murat Kurum da benim eski çalışma arkadaşım. İkisini de tanıyan insan olarak söylüyorum. Ekrem Bey polemik konusunda çok başarılı. Murat Bey de polemik konusunda başarısız."

AKP'li Turan, şunları ifade etti:

"Çalışma arkadaşı olarak söylüyorum. Murat Bey bir şey de çok başarılı. Çünkü bizim disiplinimizde sadece ve sadece çalışmak var, insanlar için hizmet etmek var. Ama sayın İmamoğlu bir dostu, bir arkadaşı olarak söylüyorum. Eğer bu seçimde Sayın İmamoğlu İstanbul’da seçimi kaybedecek olsa ya da bugün görevi bırakacak olsa, ben kamuoyuna soruyorum. Sayın İmamoğlu bu şehirde hangi hizmetiyle hangi özelliğiyle anılacak. İstanbul eğer bu dönemde Sayın Ekrem İmamoğlu kaybettiğinde bir tek şeyle anılacak bu 5 yılda polemikleriyle anılacak. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Bakanlara laf yetiştirmesiyle anılacak."