AKP'li isimden TikTok açıklaması: İnternet Değişim Noktaları kurulacak, çare olmazsa yasak gündemde

ABD’nin TikTok kararının ardından Türkiye de ilk etapta Ankara’da bir adet İstanbul’da ise iki adet İnternet Değişim Noktaları (İDN) kurma kararı aldı. İDN'lerin çözüm olmaması halinde ise TikTok'un yasaklanması gündemde olacak. Konuya ilişkin konuşan Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Önümüzdeki günlerde tekrar bu konuyu daha yoğun ve kapsayıcı bir şekilde ele alacağız” dedi.

2023 yılının Ocak ayında yayınlanan verilerine göre Türkiye’de Ocak 30,8 milyon kullanıcısı bulanan TikTok’un ülkede kapatılması gündemde.

T24’ten Cengiz Anıl Bölükbaşı’na konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, lisans iptalinin gündemde olabileceğini söyledi.

Yayman, “Birtakım vaatler söz konusu fakat bu vaatlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. Biz, bunları asla tasvip etmiyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımız ile eş güdüm içerisinde bant daraltma, reklam ve ticaret yasağının getirilmesi ile lisans iptaline varan yaptırım imkanları var” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Tiktok kararının ardından açıklama yapan, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, geçen yıl aralık ayında TikTok temsilcilerinin, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda yaptığı açıklamaların komisyon üyelerini de kamuoyunu da tatmin etmediğini söyledi.

Dijital ağların kendi otokontrol mekanizmasının olduğunu ancak bunların yetersiz kaldığını anlatan Yayman, “Halkımız bize şunu söylüyor: ‘Bu TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Yayman, TikTok temsilcilerine, “Siz, ABD’de, Avrupa’da, dünyanın diğer ülkelerinde bu otokontrol mekanizmalarına uyarken Türkiye’de niye uymuyorsunuz? Burada para, bağış toplama adı altında insanların gayriahlaki tutum içerisine girmesi ne yerli ve milli değerlerimize uygundur ne de evrensel normlara uygundur” dedi.

YENİDEN ÇAĞRILACAKLAR

Önümüzdeki günlerde TikTok temsilcilerini tekrar Meclis’e çağıracaklarını ifade eden Yayman, “Çünkü bize verdikleri cevaplarla yaptıkları uygulama arasında fark olduğunu görüyoruz. Birtakım vaatler söz konusu fakat bu vaatlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. Biz, bunları asla tasvip etmiyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığımız ile eş güdüm içerisinde bant daraltma, reklam ve ticaret yasağının getirilmesi ile lisans iptaline varan yaptırım imkanları var. Bütün bunları milletimizin talepleri doğrultusunda değerlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde tekrar bu konuyu daha yoğun ve kapsayıcı bir şekilde ele alacağız” diye konuştu.

3 ADET İNTERNET DEĞİŞİM NOKTASI KURULACAK

ABD’nin TikTok kararının ardından ilk etapta Ankara’da bir adet İstanbul’da ise iki adet İnternet Değişim Noktaları (İDN) kurulacak.

Kurulacak olan İDN ile TikTok verileri güvenlik makamlarınca daha sıkı denetlenebilecek. Eğer yurtdışına veri aktarımı sorunu kökünden çözülemezse Türkiye’de de TikTok’un yasaklanması gündeme alınacak.