AKP'li isimler Reuters'a konuştu: Erdoğan, AYM'nin nüfuzunu dizginlemenin yollarını arıyor

Reuters'a konuşan üst düzey yetkili ve iki AKP'li milletvekili, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AYM'nin nüfuzunu dizginlemenin yollarını aradığını söyledi. AKP'li isimlere göre Erdoğan, AYM'nin sahip olduğu yetkilerden rahatsız.

İktidar partisi vekillerine göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) etkisini azaltmak istiyor.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey yetkili ve iki AKP'li milletvekiline göre Erdoğan hükümeti, tutuklu TİP Hatay Milletvekili seçildikten sonra vekilliği düşürülen Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali ve tahliye kararının ardından AYM'nin nüfuzunu dizginlemenin yollarını arıyor.

"ERDOĞAN, YETKİLERDEN RAHATSIZ"

Kaynaklara göre Erdoğan ve müttefikleri, AYM'nin sahip olduğu yetkilerden rahatsız. Kaynaklar, bu rahatsızlığın ana faktörlerinden birinin "bireysel başvuruların" yaygın kullanımı olduğunu bildirdi.

Üst düzey bir Türk yetkili, AYM'nin bireysel başvurularda verdiği kararlarla "kendine özgü bir güç alanı" yaratabildiğini iddia etti.

Erdoğan'ın ofisi ve Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili yorum yapmadı.

Resmi verilere göre 2012'nin Eylül ayından bu yana AYM, vatandaşların temel haklarının ihlal edildiği iddiasıyla açtığı 500 bin başvuruyu işleme koydu ve 484 bin davada karar verdi.

Kaynak: T24