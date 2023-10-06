AKP'li Kandemir 7 Ekim'e işaret etti, yerel seçim mesajı verdi

Yönetim kadrolarında büyük değişimin beklenen AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "Yerel seçimlerin işaret fişeğini görmüş olacağız" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Yerel seçimlerin başlangıç startı" yorumunu yaptı.

Kandemir, genel başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Belgin Uygur ile Ankara Spor Salonu'nda yarın yapılacak kongrenin hazırlıklarına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yarın yerel seçim çalışmaları için başlangıç startı verileceğini kaydeden Kandemir, “7 Ekim, bir işaret fişeği. Yerel seçimlerin başlangıç startı. Yarınki kongrede kongremizde Sayın Genel başkanımız konuşmasında yerel seçimlerin işaret fişeğini görmüş olacağız” dedi.

KADROLARDA BÜYÜK DEĞİŞİM BEKLENİYOR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek genel başkan adayı olduğu kongrede, parti yönetiminde önemli değişikliklere gidilmesi bekleniyor.

2019 seçimlerinde CHP’ye geçen belediyeleri yeniden alma hesabı yapan Erdoğan’ın, parti yönetimindeki değişim isteğinin bir başka nedeni olarak, yerel seçimlere "güçlü ve dinamik bir kadroyla hazırlanma" isteği gösteriliyor.