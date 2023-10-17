AKP'li Kestel Belediyesi'nin Meclis'te vekillere yolladığı ekmekten kurt çıktı

AKP'li Kestel Belediyesi, 400 gramı 1 TL olarak sattıkları ekmeği, Meclis'teki milletvekillerine dağıttı. Vekillere verilen ekmeklerden kurt çıktı.

HABER MERKEZİ

Bursa'nın AKP'li Kestel Belediye Başkanı Önder Yanır, Meclis'te Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AKP'li vekil Muhammet Müfit Aydın, "Bugün buluşmamıza vesile olan bir diğer konu Bursa Kestel Belediyemizin 4 yılı aşkın süredir devam ettiği ‘Türkiye’nin en ucuz ekmeği’ projesi. Kestel Belediye Başkanımız Önder Tanır, 2019 yılında göreve geldiğinde 400 gramı 1.25 TL olan ekmeğin fiyatını 1 liraya indirmiş ve ilçe halkı tarafından büyük bir tebrikle karşılanmıştı. Artan ham madde fiyatlarına rağmen, ekmeğin fiyatında ve gramajında değişiklik yapmayan Kestel Belediyesi, 4 yılı aşkın süredir kendi ürettiği ekmeği vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor" dedi.

Aydın, "Bu projenin sürdürülebilirliğini arttırmayı hedefleyen Belediye Başkanı Önder Tanır ve ekibi, hazırlamış olduğu projeye istinaden 2022 yılının Kasım ayında, 1050 dönüm alana yerli ve milli buğdaylarını ekti. 2023 yılı Temmuz ayında ise 1 yıllık ihtiyacı olan 25 ton buğdayın hasadını gerçekleştirdi. Bu buğdaylar ile elde edilen unlarla, 400 gram ekmek yine 1 TL’den vatandaşların sofralarına ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

EKMEKLER KURTLU ÇIKTI!

Öte yandan AKP'li Kestel Belediyesi, ürettikleri ekmeği milletvekillerine de takdim etti.

Ekmekler, Meclis'teki bütün vekillere dağıtıldı. Ancak milletvekillerine dağıtılan ekmeklerden kurt çıktı.