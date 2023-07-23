AKP'li Külünk'ten YÖK'e 'FETÖ' sorusu: Peki ya diğer üniversiteler?

Son dönemde Erdoğan dışında iktidarın yaptıklarını eleştiren AKP'li Metin Külünk, Şırnak Üniversitesi’nde ortaya çıkan "FETÖ yapılanması" sonrası YÖK'e tepki gösterdi. YÖK Başkanı Özvar'a seslenen AKP'li Külünk "Tepeden tırnağa üniversiteleri gözden geçirmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu.

16 Temmuz gecesi gelen ÖTV zammı sonrası, "Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinde hem de sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor" açıklaması yapan AKP'li Metin Külünk'ten dikkat çeken yeni bir paylaşım geldi.

Şırnak Üniversitesi'nde ortaya çıkan "FETÖ yapılanması" haberlerinin ardından AKP'li Metin Külünk, üniversitelerdeki FETÖ üyelerini ve yapılanmalarını gündeme getirerek YÖK Başkanı Erol Özvar'a çağrı yaptı.

'YA DİĞER ÜNİVERSİTELER?'

"Peşinen söyleyelim sakın Sayın CB’mızın attığı imzanın arkasına saklanmayın. Görüldüğü gibi üniversitelerde FETÖ temizliğinin yapılmadığı, Şırnak Üniversitesi’nde akıllara ziyan, mazeretlerin arkasına saklanıldığı gün gibi ortadadır" diyen Külünk, "Görünen demek ki eski rektörle yeni rektör FETÖ’den ceza alan bu şahsı korumak üzere anlaşmışlardı. Ancak KAHRAMAN MİLLETİMİZİN SÜRECİ YAKIN TAKİBİNİ UNUTMUŞLARDI. Peki şimdi Şırnak Üniversitesi’ni kamuoyu dikkatle takip ettiği için ve kahraman milletimiz konuya duyarlılığını esirgemediği için deşifre oldular, konu ile ilgili rektörlük açıklama yapmaya MECBUR KALDI. Ya diğer üniversiteler?" paylaşımını yaptı.

'YÖK'E İNTİKAL ETMİŞ KAÇ SORUŞTURMA TALEBİ VAR?'

Külünk Özvar'a “17/25 Aralık’tan sonra ve de 15 Temmuz’dan sonra üniversitelerin içinden ya da dışından kuvvetli FETÖ şüphesi bulunan ve de bulundukları üniversitede örgüt hiyerarşisinde hareket eden, mahrem imamlara bağlı FETÖ yapısı içinde olup haklarında kuvvetli şüpheye dayalı ihbar mektupları, ihbarlar delillendirilmiş şüpheler ile ilgili YÖK’e intikal etmiş kaç üniversitede soruşturma talebi var?” sorusunu yöneltti.