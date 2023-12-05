AKP'li Metin Külünk: Bu üslupla hareket edilirse 1 Nisan sabahı erken seçim konuşulur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP'den aday adaylığını açıklayan Metin Külünk, AKP'nin yerel seçim politikasında "Biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin" üslubu ile hareket edilimesi halinde yerel seçimlerin ardından erken seçimin gündemde olacağını söyledi. Külünk, "31 Mart'ın ertesi 1 Nisan sabahı Türkiye'de erken seçim konuşulur. Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe'de rahat oturamaz" dedi.

AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayan Metin Külünk, AKP'nin yerel seçim sürecinde adayların merkezden belirlenmesi halinde yerel seçimlerin ardından erken seçimlerin gündemde olacağını söyledi.

Karar TV'de açıklamalarda bulunan Külünk, ekonomide yaşanan kötü gidişata dikkat çekerek "Restoranlar dolu şimdi bizim bir takım arkadaşlarımız seçimden önce yaptılar bu hatayı. Efendim, şu kadar cep telefonu satılıyor, bu kadar daire satılıyor. Daireleri kim alıyor? Cep telefonlarını kaç kişi alabiliyor? Herkes Beşiktaş'ta sahilde yemek mi yiyebiliyor İstanbul'da… İstanbul'un çevresinde 10 milyonluk bir nüfus Beşiktaş ile eşit değil… Şişli'nin bir hattı ile, Üsküdar'ın bir hattı ile, Kadıköy'ün bir hattı ile eşit değil" dedi.

Külünk, ayrıca 15 Temmuz sonrasında AKP içerisinde "derebeylikler" oluştuğunu, kapıların belli kesimlere kapatıldığını söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BEŞTEPE'DE RAHAT OTURAMAZ"

Metin Külünk şunları söyledi:

"Şimdi bunu görmeden özellikle son finansal sıkıntılı sürecin alana direkt baskı yaptığının ortaya çıkardığı yüzde 60'lık bana göre bu insanların geçimle ilgili problemlerini görüp bunlara yönelik adım atılmadığı zaman bir de üstüne üstlük açık yüreklilikle ifade edeyim adaylar sürecinde 'biz kimi koysak kazanır, merkezden belirledik gönderiyoruz bunu seçin' üslubu ile hareket edilirse 31 Mart'ın ertesi 1 Nisan sabahı Türkiye'de erken seçim konuşulur. Ve Cumhurbaşkanımız Beştepe'de rahat oturamaz."