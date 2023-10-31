AKP'li Miroğlu kayyumları bitirme şartını açıkladı: "AKP belediyeleri kazanacak, başka yolu yok"

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kayyumlar döneminin kapanmasının "AKP'nin belediyeleri kazanması"yla mümkün olabileceğini söyledi. Miroğlu, "Başka yolu yok" dedi.

AKP MKYK üyesi Orhan Miroğlu, HDP'li belediyelere atanan kayyumların sona ermesinin tek şartının AKP'nin belediye seçimleri kazanması olduğunu savundu.

Serbestiyet'ten Gökhan Korkmaz'a konuşan Miroğlu "Kayyum döneminin kapanması, seçmenin tercihleriyle alakalı" dedi.

Miroğlu, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da seçimlerin AKP ile HEDEP arasında geçeceğini söyledi.

Miroğlu şunları söyledi:

"Yedi yıldır devam eden kayyum döneminin sona ermesi herkesin hayrına, sivil siyaset ve demokrasi yararına olur. Ama bunun da yolu HDP’yle filan yapılacak anlaşmalarla olmaz ki zaten yok böyle bir anlaşma. Kayyum döneminin kapanması, seçmenin tercihleriyle alakalı. Bu seçimde de AK Parti ve HDP yarışacak Doğu’da. AK Parti yarışacak ve belediyeleri kazanacak. Başka yolu yok. HDP’nin kazanması demek, yeniden birtakım yasa dışı komitelerin devreye girmesi demek olacak; bu siyasi konjonktürde, belediyelerin sözünü ettiğim bu yasa dışı KCK komitelerinin belediyeleri yönetmesine devlet izin vermeyecek. Ortada HDP’li belediyelerin KCK komitelerince yönetilmesine HDP’den ciddi bir itirazın geleceğine dair hiçbir emare yok."