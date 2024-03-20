AKP'li Murat Kurum, ‘8 kilometrelik metro hattı’ iddiasını artırdı

Ekrem İmamoğlu döneminde İBB’nin 8 kilometre metro hattı yaptığını ileri süren AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, bu iddiasını 18 kilometreye çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 2019’dan bu yana ‘sadece 8 kilometre metro hattı yaptığını’ öne süren Cumhur İttifakı’nın AKP’li İBB Başkan Murat Kurum, iddiasını 18 kilometreye çıkardı.

Kurum, daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “8 kilometre metro yaptın” demiş; 8 kilometreyi sekiz adımda yürüyerek göstermişti.

İmamoğlu da Kurum’a yanıt olarak 65 kilometre metro hattı inşa ettiklerini söyleyerek şunları demişti: “8 kilometre yalanını atanlar hadlerini bilecek. Özür dileyecekler. Bırakın İmamoğlu’nu, 65 kilometre metroyu inşa etmek için yeraltında yer üstünde ter döken emekçilerden, yüklenicilerinden, onlardan özür dileyecekler. Yeni açtığımız 62 istasyonu kullanan bu şehrin insanlarından, İstanbullulardan özür dileyecekler.”

Dün KRT yayınında konuşan Kurum, iddiasını 18 kilometreye çıkararak İBB’yi hedef almayı sürdürdü: “2019’dan sonra İstanbul’a 146 kilometre metro hattı yapılmış. Ulaştırma Bakanlığı’nın açtığı hattalar yaklaşık 82 kilometre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Açtım’ dediği toplamda 63,9 kilometrenin sadece 18 kilometresini yapmış.”