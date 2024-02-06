AKP'li Nebi Hatipoğlu'ndan kat artırımı vaadi: "1 dairesi olanın 2 dairesi olacak"

AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, kentte bazı mahalleler için yeni imar planları ve kat artırımı vaadinde bulundu.

AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Nebi Hatipoğlu, kentin Esentepe, Yeşiltepe, Fevzi Çakmak, Şarhöyük bölgelerinde yaşayan yurttaşlara kat artırımı ve imar değişikliği vaadinde bulundu.

Hatipoğlu, “Bizim kat arttırmamızla, Esentepe’de, Yeşiltepe’de, Fevzi Çakmak’ta, Şarhöyük’te yaşayan vatandaşlarımızın hepsi 1 dairesi varsa 1 daire daha sahibi olacaklar” dedi.

Hataipoğlu, “Üzerinden fay geçen şehirlerden birisi olan ilimizin her an bu büyüklükte depremi yaşayabileceği ve hiç vakit kaybetmeden gerekli önlemlerin alınarak depreme dayanıklı yapı stokunun oluşturulması gerektiği uzmanlarca defaten ifade edilmektedir. Ancak Eskişehir’imiz için büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin geriye dönük 25 yılını değerlendirdiğimizde depreme yönelik gözle görülür bir çalışma yapmadığı aşikârdır. Hal böyleyken bırakın tedbir almayı yapmış olduğu revizyon imar planlarıyla merkezde bulunan yeşil alanları konut ve ticarete çevirerek yoğunluğu arttırması muhtemel bir depremde kayıpların artmasına neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

“30 BİN KONUTU YENİLEYECEĞİZ”

Hatipoğlu, “Vatandaşlarımız bugün gerçekten risk altında. Ancak ben vatandaşlarımızın hayatıyla ne oynarım, ne oynatırım. Onun için 31 Mart’tan sonra seçimi kazanmamız durumunda hızlıca bu kentsel dönüşüm için gerekli imar düzenlemelerini yapacağız. Yaklaşık 30 bin civarında konutun 4 yıl içinde yenileceğini düşünüyoruz. Eskişehir’de büyük bir deprem görmeden önce bu binaları yenileyip vatandaşlarımızın güvenle yaşamasını sağlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden 1 Nisan sabahı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm planlamalarımızı depreme dayanıklı, yatay mimariyi esas alan ve hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyen herkesi kapsayan plan ve dönüşüm projelerine başlayacağız. Şehrimizi güvenli oluncaya kadar var gücümüzle çalışmaya ben buradan söz veriyorum” diye konuştu.



"GEREKİRSE 4 KATA GEREKİRSE 5 KATA ARTIRACAĞIZ"

Özellikle kent merkezinin dışında kalan fakat nüfus yoğunluğunun bulunduğu mahalleler için kat artırımının müjdesini veren Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kentsel dönüşüm bekleyen kenar mahallelerimizde imarı 4 kat, gerekirse 5 kata kadar artıracağız. Yatay mimari şeklinde çıkarıp mevcuttaki kenar mahallelerimizdeki imarı arttırmak istiyoruz. Tarım alanlarına yeni imar vermektense zaten bina yapılmış olan halihazırda üzerinde bina olan alanlarda imar düzenlemesiyle, kat artırımıyla imarı orada geliştirmek istiyoruz. Bizim kat arttırmamızla, Esentepe’de, Yeşiltepe’de, Fevzi Çakmak’ta, Şarhöyük’te yaşayan vatandaşlarımızın hepsi 1 dairesi varsa 1 daire daha sahibi olacaklar. Buradan da o müjdeyi vereyim vatandaşlarıma.”