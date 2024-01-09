AKP'li Nebi Hatipoğlu: Seçilirsem belediye lehine çalışan gazetecilere maaş vereceğiz

İYİ Parti'den istifa ederek geçtiği AKP'de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Nebi Hatipoğlu, seçilmesi halinde "belediye lehine çalışan" basın mensuplarına belediye bütçesinden asgari ücret vereceği vaadinde bulundu. Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ise Nebioğlu'na tepki göstererek "Hatipoğlu'nun bu vaadini bir rüşvet vaadi olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den istifa ederek AKP'ye katılan ve daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nebi Hatipoğlu, seçilmesi halinde "belediye lehine çalışan" basın mensuplarına belediye bütçesinden asgari ücret vereceğini söyledi.

AKP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Eskişehir’de görev yapan basın mensupları ile buluştu.

Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Hatipoğlu, konuşması sırasında gazetecilere yönelik de vaatleri olduğunu belirtti.

Gazete Duvar'dan Şenay Bilik Yıldırım'ın haberine göre Hatioğlu'nun vaadi, seçimi kazanması halinde gazetecilere belediye bütçesinden maaş verilmesi oldu.

Gelir düşüklüğünün Eskişehir yerel basınının en büyük sorunu olduğunu belirten Hatipoğlu şunları söyledi:

“Çünkü basının özgür olabilmesi, irade koyabilmesi için ekonomik özgürlüğünün de olması çok önemlidir. Bizim Eskişehir’deki basınımız her türlü koşula rağmen yine yalan haber yapmıyor, doğru haberle yoluna devam ediyor ancak AK Parti belediyeciliğinde büyükşehir başkanı olursam büyük bir destek vereceğim.

Desteği de şöyle açıklıyoruz, biz belediyemizde oluşturduğumuz bazı komisyonlarla belediyemizin ve Eskişehirimizin lehine yapılacak çalışmalarda basında çalışan arkadaşlarımızı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. O dönem için asgari ücret ne ise tüm basın mensuplarımıza belediye imkânlarından, şirketlerinden tüm basın mensuplarımıza bir asgari ücret de belediye olarak biz vereceğiz"

"BUNU RÜŞVET VAADİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Hatipoğlu'nun açıklamalarının ardından Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ise yazılı basın açıklaması yaptı. Karaca, Hatipoğlu'na tepki gösterdi.

Karaca’nın şunları söyledi:

"Bir belediye başkan adayı Basın kuruluşlarına destek vermek istemesi normal ancak çalışanlara rüşvet gibi vaat doğru değildir. Bir süre gazete sahipliği yapan Hatipoğlu'nun bu vaadi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde söylemesi gazetecileri incitmiştir. Hatipoğlu'nun bu vaadini bir rüşvet vaadi olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz."

Hatipoğlu ise daha sonra sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama daha yaptı.

"YEREL BASIN MENSUPLARINA DESTEK SÖZÜ VERDİM"

Nebioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla medya mensuplarına verdiğimiz yemekte, gazeteci dostlarıma yönetimi devraldığımızda destek sözü verdim. Neden mi? Çünkü 4. Kuvvet medya şehrimizde doğru işlemezse şeffaf bir belediyecilik anlayışı yerleştiremeyeceğimize inanıyorum. Adına yerel medya dediğimiz yapı ne kadar kuvvetli olursa, bir şehir o kadar iyi ve katılımcı yönetilir. Bu nedenle de gazeteci dostlarımıza yerel basın mensuplarına destek sözü verdim. Hem de hiçbir siyasi ya da başka bir ayrım yapmadan. Bunu da hem şehrim için, hem de zor şartlarda halkın haber alma özgürlüğü için karda, kışta, en zorlu koşullarda ter döken basın emekçileri için yapacağım. Peki mevcut yönetimin kadrolu destekçilerinden Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti basın emekçilerine destek sözüm için ne demiş? Çok incinmişler. Arkadaşlar duyan duymayan kalmasın! Eskişehir’de kimseye bir faydası olmayan yönetim anlayışı sona yaklaşmıştır. Ben basın emekçileri dahil, bu şehri oluşturan hiçbir meslek grubunu yalnız bırakmayacağım. Tüm hemşehrilerimin dertleri ile dertlenecek, her bir meslek grubuna katkı sağlayacağım. Emeklisi, öğrencisi, işçisi, çiftçisi, kadını, erkeği herkesin hayatına pozitif anlamda dokunacağım. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen, bu hayatta bir kişiye faydası dokunmamış, sıcak koltuğundan ahkam kesenler de buyursun incinsin."