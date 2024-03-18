AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi mahkemeyi hiçe saydı: Çevre katliamı gizlice devam ediyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Çaybaşı ilçesinde yapılan, ormanın ve derelerin kirlenmesine neden olan katı atık bertaraf tesisi mahkeme kararlarına karşı faaliyetlerini sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararına uymayarak gece saatlerinde gizlice çöp taşımayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

Onur DURMUŞ

Ormanlık alanda, çevre köylerin su kaynaklarının yakınına kurulan İlküvez’in Göksu-Kepçeli Yaylası'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan çöp tesisi çevreye ve insan sağlığına zarar vermeye devam ediyor.

Çöpler ve kirli suların ormanı ve dereleri kirletmesi nedeniyle yapılan şikayetler üzerine tesise dört kez ceza kesilmiş, tesisin lisansının iptal edilmesi için açılan davada da Ordu İdare Mahkemesi bir süre önce yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Belediyenin üst mahkemeye yaptığı itiraz da reddedilmişti.

MAHKEME KARARLARI HİÇE SAYILDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin mahkemenin iptal kararına uymadığı ve gizlice çöp taşımayı sürdürdüğü ortaya çıktı.

BirGün'ün ulaştığı görüntülerde, kanunsuzluğun ortaya çıkmaması için gece karanlığından yararlanarak çöp araçlarının farklı yollardan tesise çöp taşıdığı görüldü. 16 Mart Cumartesi saat 23.27 sularında çöp kamyonlarını bölgeye hareketi ise kameralara yakalandı.

HİLMİ GÜLER, 'ÇÖP DÖKÜLMÜYOR' İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, mahkeme kararına rağmen çöp dökülmeye devam edildiğine dair iddiaları geçtiğimiz ay ulusal bir televizyon kanalında reddetmişti. Söz konusu kamera görüntülerinde ise Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonlarının tesislere çöp taşıdığı açık bir şekilde görülüyor.

Anayasa'nın 138. Maddesi'ne göre, Yasama ve Yürütme Organları ile İdare, mahkeme kararlarına uymaması ;Türk Ceza Kanunu'nun 257. Maddesi'ne göre, görevini kötüye kullanarak kişilere mağduriyet yaşatan veya kamunun zararına neden olan kamu görevlileri hakkında cezai işlem gerektiriyor.