AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı süslerinin kaldırılması için işletmelere tebligat gönderdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu İlçesi'nde bulunan işletmelere gönderdiği tebligatla yılbaşı süslemelerini kaldırma talimatı verdi. Sosyal medyada hızla yayılan tepkilerin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi geri adım atarak tüm işletmelere gönderdikleri ihtarları geri topladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu İlçesi'nde faaliyet gösteren işyerlerine yılbaşı süslemelerini kaldırma talimatı verdi. Sırrıpaşa Caddesi'ndeki dükkanlara gönderilen tebligatta, izinsiz olarak süslenen camların 3 gün içinde kaldırılması istendi. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Avukat Deniz Akbıyık, kuzeninin Ordu'da bulunan kafesine gönderilen uyarıyı sosyal medya üzerinden paylaştı. İşletmenin her yılbaşında farklı konseptlerle kente renk kattığını belirten Akbıyık, tepkisini paylaşarak durumu gündeme taşıdı.

Tebligatta, Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Etüt Projeler ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nün 2021/22 Nolu Kent Estetiği Kurulu Kararı'na dayanılarak, işyerlerinin dış cephelerindeki izinsiz süslemelerin kaldırılması talimatı yer aldı. İşletmelere, 3 gün içinde bu süslemeleri kaldırmamaları durumunda cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

GERİ ADIM: İZİN VERME KARARI ALINDI

Sosyal medyada artan tepkilerin etkisiyle belediye geri adım attı. Avukat Akbıyık'ın paylaşımına göre, zabıtalar tüm işletmelerden aldıkları ihtarları geri topladılar ve yetkililer izin vermeye karar verdiler.