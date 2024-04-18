AKP'li Şamil Tayyar'dan "Cumhurbaşkanlığı sistemine revize gelecek" iddiası

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, 31 Mart seçimlerinde yenilgiye uğrayan AKP'de değişimlerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de revizyona gidileceğini öne sürdü. Tayyar, "Sayın Cumhurbaşkanı, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını söyledi ama mevcut sistemde aksama varsa revize edileceğini belirtti. Kongreyi bekler mi yoksa hemen mi olur onu henüz bilemiyoruz" diye konuştu.

Yerel seçimlerin geride bırakılmasının ardından sandıktan istediği sonucu alamayan AKP'de 'değişim' söylemleri devam ederken eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de revizyona gidileceğini iddia etti.

TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan, AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, seçim gününü AKP açısından zor geçtiğini belirterek, seçmenin partisine net bir mesaj verdiğini ifade etti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, değişim sinyalleri verdiğini belirten Tayyar, bu değişimin sadece genel merkez kadrolarında değil, teşkilatlarda ve Bakanlar Kurulu'nda da yaşanacağını öngördüğünü belirtti.

Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılabilecek revizyonlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Toplum da bir beklenti içinde ve ben de bir değişimin içinde olunacağı kanaatindeyim. Bu değişimin sadece genel merkez içindeki kadrolarda olmayacağını, teşkilatların tazeleneceği, bakanlar kurulunda değişimin olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Sayın Cumhurbaşkanı, parlamenter sisteme dönüş olmayacağını söyledi ama mevcut sistemde aksama varsa revize edileceğini belirtti. Kongreyi bekler mi yoksa hemen mi olur onu henüz bilemiyoruz. Belki zamana yayıp yeni MKYK'nın oluşacağı kongreyi bekleyebilir."