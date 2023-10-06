AKP'li şarkıcı Yusuf Güney kira fiyatlarından yakındı: İngiltere'ye gidiyor

AKP'li şarkıcı Yusuf Güney, yüksek kira fiyatlarından yakındı. Ev sahibinin 50 bin TL kira talep ettiğini belirten Güney, Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye kesin dönüş yapacağını söyledi.

Yaptığı yandaş açıklamalarla gündeme gelen Saray şarkıcısı Yusuf Güney, ev sahibi ile anlaşmazlık yaşadığını belirterek yüksek kira fiyatlarından yakındı.

Katıldığı canlı yayında ev sahibinin 50 bin TL kira istediğini belirten Güney, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye dönme kararı aldığını belirtti.

Güney, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Oturduğum evdeki kiracı 6 bin TL kira ödüyormuş. Ben 14 bin TL'ye tuttum. Şu anda da 20 bin TL'ye yakın bir kira yaptım. 1.5 yıl içerisinde 6 bin TL'lik evi 20 bin TL yaptım. Ev sahibi 'Çık, benim evimin değeri 50 bin TL' diyor. Zaten şöyle bir karar aldım şimdi. İngiltere'ye dönüyorum. Büyüdüğüm yere kesin dönüş yapıyorum."

Yusuf Güney, 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşınmıştı. 2006 yılında Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserde sanatçıyla tanışan Güney, müzik dünyasına adım atmış ve yeniden Türkiye'ye gelmişti.

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarda AKP savunuculuğu yapmasıyla gündeme gelen Güney, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle de biliniyor. Güney, AKP etkinliklerinin ‘şarkıcı’sı olarak da nitelendiriliyor.