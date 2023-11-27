AKP'li Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüz atamalar Sayıştay raporunda

Bitlis’te AKP'li Tatvan Belediyesi'nde dolu olan 10 müdürlük ve yardımcılık görevine mevzuata aykırı şekilde başka müdür ve memurların atandığı ve atanan vekillere harcama yetkisi verildiği Sayıştay raporunda ortaya çıktı. Tatvan Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarını araştıran gazeteci Sinan Aygül, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Geylani’nin 2 koruması ve bir polis tarafından darp edilmişti.

Bitlis'te Belediye Başkanı Mehmet Emin Gülyani’nin korumalarının yolsuzluk haberleri yapan gazeteci Sinan Aygül'ü darp etmesiyle gündeme gelen AKP'li Tatvan Belediyesi’ndeki mevzuata aykırı atama kararları Sayıştay raporuna yansıdı.

T24'ten Ege Vural Hükümdar'ın haberine göre, Belediye Başkanı Mehmet Emin Gülyani’nin korumalarının yolsuzluk haberleri yapan gazeteci Sinan Aygül'ü darp etmesiyle gündeme gelen Bitlis Tatvan Belediyesi’nde, dolu olan müdür kadrolarına mevzuata aykırı bir şekilde başka müdür ve memurların vekâlet ettirildiği ve vekillerin harcama yetkilisi olarak işlem yaptıkları öğrenildi.

Sayıştay’ın Tatvan Belediyesi ile ilgili hazırladığı 2022 raporuna göre Bitlis Tatvan Belediyesi’nde dolu olan 10 müdürlüğe ve yardımcılığa vekaleten atamalar yapıldığı ve yetkileri dışında bütçe kullandıkları belirtildi.

Sayıştay raporunda şu ifadeler yer aldı:

“Mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, dolu kadroya şartları oluşmadan vekâleten görevlendirme yapılamayacağından bahisle harcama yetkililiğinin de vekil personel tarafından kullanılamayacağı değerlendirilmektedir. Dolu olan kadrolarda yetkinin vekâleten görevlendirilen kişilerce kullanılması mevzuata aykırıdır. 657 sayılı Kanun memuriyette kadroyu esas almıştır. Yapılan incelemede, Belediyenin 10 adet dolu müdür kadrosuna diğer müdür ve memurların vekâleten görevlendirildiği ve harcama yetkisinin de vekiller tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir.”

GAZETECİ SİNAN AYGÜLE'E SALDIRI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yerel gazetecilik yapan ve belediyedeki usulsüzlük iddialarını yazan Sinan Aygül'ün haziranda darp edilmişti. Darp edilmesiyle ilgili olarak bir polis memuru ve belediye çalışanının tutuklandığı olayda Aygül, saldırı sonrası yaptığı açıklamada Belediye Başkanı Mehmet Emin Gülyani hakkında yazı yazdığı gerekçesiyle darp edildiğini söylemişti. Aygül, saldırı sırasında "Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin" diye tehdit edildiğini de dile getirmişti.