AKP'li Tayyar'dan, Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: Hukuk bir gün herkese lazım olur

AKP'li Şamil Tayyar, Gazeteci Tolga Şardan’ın köşe yazısı nedeniyle tutuklanmasına tepki göstererek, "Bir köşe yazısından dolayı tutuklama kararı çok ağır bir karardır. Hukuk bir gün herkese lazım olur" dedi.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Gazeteci Tolga Şardan’ın “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi.

Şamil Tayyar, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımızı yaksa, sinir uçlarımıza dokunsa bile bir köşe yazısından dolayı tutuklama kararı çok ağır bir karardır" dedi.

"Oysa tutuklama kararı, istisnai olarak uygulanması gereken bir tedbirdir, ceza değildir" diyen Tayyar, "Hukuk bir gün herkese lazım olur. Birlikte sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

Canımızı yaksa, sinir uçlarımıza dokunsa bile bir köşe yazısından dolayı tutuklama kararı çok ağır bir karardır.



Oysa tutuklama kararı, istisnai olarak uygulanması gereken bir tedbirdir, ceza değildir.



Hukuk bir gün herkese lazım olur.



Birlikte sahip çıkmalıyız. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 1, 2023

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24'te 31 Ekim'de yer alan, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.