AKP'li Tevfik Göksu'dan namaz pozu açıklaması: Birinin münasebetsizliği
CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği" dedi.
İBB’nin AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı CNN Türk yayını arasında çekilen namaz fotoğrafına ilişkin açıklama yaptı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Göksu, "Oraya bizimle birlikte gelen birinin münasebetsizliği... Başka bir şey değil” dedi.
Tevfik Göksu'nun CNN Türk yayın arasında stüdyoda herkesin içinde namaz kılarken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı.
Sosyal medyada Göksu'nun namaz kıldığı fotoğrafın paylaşılması kullanıcılar tarafından eleştirilmişti.