AKP'li troller, seçimin faturasını Özlem Zengin’e kesti

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçimlerin iktidarca kaybedilmesinden sonra trollerin hedefi oldu. Zengin’in görevinden istifa edip ‘ortadan kaybolduğuna’ yönelik tartışmalar hakkında açıklama yapan AKP’li eski vekil Güler, “Grup başkanvekilimiz görevinin başında” dedi.

14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi cumhur ittifakına katılırken, radikal İslamcı HÜDA-PAR’dan isimler AKP listelerinde kendine yer bulmuştu. Bu iki partinin ortak noktasıysa 6284 sayılı kanuna karşı durmaları olmuştu.

Yeniden Refah, cumhur ittifakına katılmak için 30 maddelik bir talep listesi sunmuşmuş; taleplerden biri de 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun değiştirmek olmuştu. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Yeniden Refah’ın bu ‘görüşünü’ şu sözlerle desteklemişti: “Biz de İstanbul Sözleşmesi'nin ailenin köküne kibrit suyu döktüğünü, 6284 sayılı yasanın isminin her ne kadar aileyi koruma kanunu olsa da şiddeti önlemediğini daha önce basınla paylaştık."

Yeniden Refah’ın talebine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise o deönemde karşı çıkmıştı. Bu, AKP içindeki bir grubun tepkisini çekmiş; 6284 için “Kırmızı çizgimiz” diyen Zengin hedef tahtasına oturtulmuştu.

26 Mart 2020’de Armağan Çağlayan’ın ‘Gör Beni’ adlı programına katılan Zengin, burada bveğendiği filmi şu sözlerle anlatmıştı: “Sinemayı takip ediyorum. Mesela Bohemian Rhapsody’i çok beğenip iki defa gittim.”

Zengin’in bahsettiği film, Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury’nin Britanya’nın başkenti Londra’da Wembley Stadı’nda düzenlenen unutulmaz 1985 Live Aid konserine giden yıllarını konu ediyor. ‘Bohemian Rhapsody’ filmindeki eşcinsel sahnesi ise trollerin hedefi olmaya devam ediyor.

ÖZLEM ZENGİN TROLLERİN HEDEFİNDE

Son seçimlerde CHP’nin birinci çıkması, AKP’nin ise ikinci sıraya gelerek elindeki çok sayıda belediyeyi kaybetmesinden sonra Zengin, trollerce hedef tahtasına oturtuldu.

Zengin’in özellikle 6284 sayılı yasaya ilişkin açıklamaları ve izlediği ‘Bohemian Rhapsody’ filmindeki eşcinsel sahnesini gündeme getiren troller, AKP grup başkanvekilinin bu tutumuyla ‘muhafazakar seçmeni’ soğuttuğunu savunuyor.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden bu yana hedef alınan Zengin’in görevinden alındığı ve ‘ortadan kaybolduğu’ ileri sürülmüştü. Bu iddiaya ise kendisiyle birlikte çalışan eski AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler’den açıklama yaptı.

X hesabından Zengin’in ‘görevi başında olduğunu’ belirten Güler, şunları yazdı: “AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sn. Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim. Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzde ki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sn. Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim.



Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının… — Abdullah Güler (@avabdullahguler) April 4, 2024

TROLLER HEDEF ALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Trollerin, Zengin’i hedef almasıysa sürüyor. X’ten yapılan paylaşımların bazıları şöyle:

Türk aile yapısına verilen zarar, ahlaki çöküşün baş mimarı Özlem Zengin, verdiğin zararın tamiri 50 yılı, belki de daha fazla bir zamanı alacak. Bu yanlız seninle kalırsa hiç bir işe yaramayacak. Senin etrafındaki herkes gitmeli. Hatta sana destek verenler.. pic.twitter.com/o1aVhOOUIb — Muzaffer Aktaş (@MUZO_1971) April 3, 2024

Siz Abdullah Güler'in bu açıklamayı iradesiyle mi yaptığını sanıyorsunuz?



Özlem Zengin'in arkasındaki güç ile bunu grup başkanı yapan güç aynı



Onun için bu açıklamayı yaptı, yoksa aklıselim biri böyle bir havada böyle biri için böyle bir açıklama yapmaz#KadirGecesi Polis Ordu pic.twitter.com/Nw8pnEaLfL — Serkan (@Serkan_ust1) April 4, 2024

Özlem Zengin’ler Çökmüş Bir Çarpıklıktır - Siyasete Yüktür ! Ali İhsan Yavuz - Erkan Kandemir ve dahası milletin siyasetine yüktür. Kambur olmaya devam ederseniz alternatif oluruz🇹🇷 pic.twitter.com/PFTimBhG5f — Ahmet Şanlı (@DrAhmetSANLI) April 3, 2024

Erdoğan Özlem Zengin’i asla görevden almaz! Çünkü Erdoğan’ın Emir komuta merkezi tarafından kendisine yüklenen en büyük görev LGBT, cinsiyet eşitliği ve Dinlerarası diyalog gibi projeleri Müslümanlar arasında pazarlamaktır!



Erdoğan kendisine yüklenmiş bu görevleri Özlem… https://t.co/jeibLTW6gq — Hacı KAYA (@hacikaya25) April 4, 2024

Ey Özlem Zengin!



Sadece son 2 tweetin 6000 “İSTİFA ET” yorumu almış. 3 günde attığım tweetler on milyonlarca etkileşim aldı. Milletin nefretini nereye kadar görmezden geleceksin? Şayet davanda samimi isen senin o koltukta bir dakika oturmaman lazım.



Gideceksin. Zorlama. pic.twitter.com/YpfWcKcQgt — GİZLİ SERVİS (@gizliservis06) April 3, 2024