AKP'li vekille ilgili dolandırıcılık haberine erişim engeli: AYM'den döndü

AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, kendisi hakkında Anadolu Web TV internet sitesinde yayımlanan dolandırıcılık haberine erişim engeli getirtti. Adalet Bakanlığı, "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle Gülaçar'ı haklı görürken AYM ise "hak ihlali" olduğunu ifade ederek engeli kaldırdı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar hakkında yayımlanan dolandırıcılık haberine getirilen erişim engeli kararını "hak ihlali" gerekçesiyle kaldırdı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, Van merkezli Anadolu Web TV internet sitesinde, 25 Ocak 2022 tarihinde "Milletvekili Gülaçar nitelikli dolandırıcılık mı yapıyor?" başlıklı bir haber yayımlandı.

Haberde, 2014 yerel seçimlerinde AKP Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Osman Nuri Gülaçar'ın seçim kampanyaları sırasında E.G’den yüksek miktarda alışveriş yaptığı, bu parayı ödemediği ve E.G’nin mağdur olduğu iddiasına yer verildi.

'İFTİRA' VE 'HAKARET' SUÇUNDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan haberde, Gülaçar'ın E.G. adlı kişiye kadro vadettiği ve 'hakim ve savcıların kendilerinde olduğunu beyan ettiği' ileri sürüldü. Vekil Gülaçar, gazeteci Yasin İpek hakkında 'hakaret ve "iftira' suçlamaları ile şikâyetçi oldu.

"HABER YAPMA KASTIYLA HAREKET ETMİŞ"

Suç duyurusu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren savcılık, gerekçesini şöyle açıkladı:

"Basın ve yayın organlarının, ifade özgürlüğü, mesleki faaliyetleri ve görevleri nedeniyle kamuoyu tarafından tanınan kişilerin görüş ve davranışlarını tanıtmak ve yargılamak için en iyi araçlardan birisini sunduğu, bu bağlamda gerek iç hukukumuzda gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında, kamuya mal olmuş kişilere yönelik eleştirilerin izin verilen sınırlarının toplumda yer alan diğer vatandaşlara nazaran daha geniş olduğunun kabul edildiği, bu nedenle de kendilerine yönelik eleştirileri anlayışla karşılamak ve eleştirilere daha geniş bir hoşgörü göstermek zorunda oldukları benimsendiği, somut olayda da gazeteci yaptığı haberin gazetecilik mesleği gereği sadece haber yapma kastıyla hareket etmiş olmaları durumu dikkate alınarak hakaret boyutuna varmayan, ağır eleştiri içeren düşünce açıklaması niteliğinde olduğu."

ADALET BAKANLIĞI VEKİLİ HAKLI BULDU

Gülaçar, takipsizlik kararı üzerine sulh ceza hakimliğine başvurdu ve söz konusu habere erişim engeli kararı aldırttı. Anadolu Web TV internet sitesi avukatı Jindar Uçar da AYM’ye başvurdu. Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, Adalet Bakanlığı’ndan görüş istedi.

Bakanlığın yanıtını Jindar Uçar aktardı. Uçar, "Bakanlık, erişim engeli getirilen içeriklerin kişilik haklarını açıkça ihlal eder nitelikte olduğunu savundu, başvurumuzun açıkça dayanaktan yoksun bulunması gerektiği yönünde görüş bildirdi" dedi.

AYM ise bakanlığın bu savunmasını kabul etmedi ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. AYM, habere getirilen erişim engelinin de hak ihlali olduğuna karar verdi.

"BENZER KARARLAR VERİLEBİLECEK"

AYM, 2017’de düzenlenen ve sansürün alt yapısını oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilen 5651 sayılı Kanun‘un kişilik haklarıyla ilgili 9’uncu maddesine ilişkin pilot karar vermişti. Diken.com.tr'nin (Keskin Kalem) başvurusu üzerine alınan kararda içerik engellemelere ilişkin hak ihlallerinin yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirten AYM, ‘yapısal sorunun giderilmesi için keyfiyetin TBMM’ye bildirilmesine’ hükmetmişti. AYM 9. maddeyi iptal etti ancak Meclis'e de yeni bir düzenleme çıkarması için 10 Ekim 2024'e kadar süre tanındı. Bir başka deyişle mahkemeler, AYM'nin iptal ettiği 9. maddeye dayanarak Ekim 2024'e kadar yine 'keyfi' olarak erişim engeli kararı verebilecek.

Avukat Jindar Uçar, çarpıklığa işaret ederek "9’ncu maddenin iptali ile ilgili yürürlük tarihi olan 10 Ekim 2024’e dek Sulh Ceza Hakimlikleri benzer kararlar verebilecek ve Anayasa Mahkemesi de ihlal kararı vermekle yetinecek" ifadelerini kullandı.