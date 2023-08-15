AKP'li Yıldırım: 2025, inşallah enflasyonun tek haneli olacağı yıllar olacak

AKP'li Binali Yıldırım, "Önümüzdeki senenin ortalarında enflasyonda gözle görülür bir gerilemeye şahit olacağız ve 2025, inşallah enflasyonun tek haneli olacağı yıllar olacak" iddiasında bulundu ve ekledi: "Siz, bize güvenmeye devam edin."

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya'nın Aksu ilçesinde "Şehir Buluşmaları 2023" programı kapsamında tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Enflasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, "'Yüksek enflasyon' diye bir sorunumuz var. Bunun da en büyük mağduru sabit gelirli insanlardır. Tarımda, sanayide, hizmet sektöründe üretenler mutlaka karşılığını alıyor. Bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER GİTTİĞİM YERDE ÜRETİCİ MEMNUN"

Yıldırım, şöyle devam etti: "Erzincan'a da Sivas'a da Kars'a da gittim. Her yerde üretici memnun. Çünkü enflasyon olsa bile ürünü de o derece para ediyor. Sabit gelirliler en fazla etkileniyor. Onların da yükünü hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz."

"3 yıllık ekonomi programı açıklandı" diyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Enflasyonla mücadele birinci konu olarak gündeme oturdu. Önümüzdeki senenin ortalarında enflasyonda gözle görülür bir gerilemeye şahit olacağız ve 2025, inşallah enflasyonun tek haneli olacağı yıllar olacak."

"BÖLGE FOKUR FOKUR KAYNIYOR"

Yıldırım, şunları ifade etti: "İnşallah başka öngörülmedik bir gelişme olmaz ise çünkü bölge fokur fokur kaynıyor. Bunu başaracağız. Siz, bize güvenmeye devam edin. Üretmeye devam edin, karşılığını her zaman alacaksınız."