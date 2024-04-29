AKP'li yıllarda 32 bin işçi öldü

TMMOB Makina Mühendisleri Odası AKP’li yıllarda 32 binden fazla işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İSİG verilerine göre bu işçilerin yüzde 97,21'i sendikasız.

Haber Merkezi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, "28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü" kapsamında 2003-2024 yılları arasında ülkede yaşanan iş cinayetlerini raporlaştırdı. Oda Başkanı Yunus Yener imzasıyla yapılan açıklamada “Hemen her gün 5 işçinin, 2003-2024 döneminde iş cinayetlerinde 32 binden fazla işçinin hayatını kaybettiği gözetildiğinde, ülkemizde bir iş cinayetleri rejimi olduğunu söylemek pekâlâ mümkündür. İş cinayetleri rejimi değişmeli, işçi sağlığı-iş güvenliği ve tüm çalışma yaşamı mevzuatı kamuculuk ve sosyal devlet İlkeleri temelinde yeniden düzenlenmelidir” denildi.

2012 yılında çıkarılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun TBMM’de görüşülmesi sırasında ve yasalaşmasından sonraki bilgilendirme toplantılarında yetkililerin, sürekli olarak ‘yasadan sonra iş kazaları ve meslek hastalıklarında azalma olacağını’ söylediği hatırlatılarak, “Oysa resmî istatistikler gösteriyor ki, 2012 yılından bu yana iş kazası sayıları ve iş kazası sonucu ölümlerde azalma bir yana, hep artış olmuştur. Bu artışlar sermayenin azami kâr hırsı ve iktidarın sermayeyi destekleme politikalarından kaynaklanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 97,21'İ SENDİKASIZ

İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) çalışmalarına göre de son 11 yılda en az 671, AKP’li yıllarda en az 907 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

İSİG’in çalışmaları sonucunda 2023 yılında 147 kadın, bin 785 erkek işçinin yaşamını yitirdiği; 22’sinin 14 yaş ve altında, 32’sinin de 15-17 yaş arasında olduğu saptandı. Ayrıca 106 mülteci/göçmen işçinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. 2023 yılında iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin 54’ü (yüzde 2,79) sendikalı, 1.878’i ise (yüzde 97,21) sendikasız.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2017 yılında iş güvenliği eksikliğinden yaşamını yitirenler için yas günü olması konusunda kanun teklifi verdiğini, fakat hâlâ teklifin sonuçlanmadığını belirtti.

Tanrıkulu, "Peki ne oldu Türkiye'de? 2002'den bu zamana kadar yaklaşık 32 bin işçi yaşamını yitirdi. Bunların içerisinde çocuklar, kadınlar, mülteciler var. Sadece 2022 yılında bin 900'den fazla, 2023 yılında ise 2 binden fazla işçi -içlerinde 14 yaşından küçük çocuklar da var- yaşamını yitirdi. Dünyada her yıl 2 milyondan fazla işçi yaşamını yitiriyor. Neden? İşverenlerin kâr hırsı ve iktidarların bu ranta izin vermesi yüzünden. Biz, bir kez daha 28 Nisan'da iş güvenliği nedeniyle yaşamlarını yitirenleri saygıyla anıyoruz. Sonuçta iş yaşamının daha güvenli, işçi salığını esas alan, çocuk sömürüsüne son veren, yaşam hakkını esas alan bir çalışma ortamı için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.