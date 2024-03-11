AKP'liler, Kasımpaşa'da CHP'nin seçim ofisini bastı!

Kasımpaşa'da bir grup AKP'li, CHP'nin seçim ofisini bastı. AKP'liler, Recep Tayyip Erdoğan sloganlarını attı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Kasımpaşa semtinde bir grup AKP'li, CHP'nin seçim ofisini bastı.

CHP'nin Beyoğlu Belediye başkan adayı İnan Güney'in paylaştığı videoda, AKP'liler, "Semtini satanı biz de satarız" ve "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarını attı.

Güney, sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Kasımpaşalı gençler ofisimizi ziyaret ettiler, çıkışta da Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attılar" dedi.

İnan Güney, şöyle devam etti: "Daha önce de çayımızı içmişti arkadaşlar, bundan sonra da çok çay içeceğiz birlikte. Gençler bizim mahallemizin gençleri. Hangi görüşten olursa olsun kapımızın herkese açık olduğunu bilirler. Belediyeciliği de aynı ilkeyle, herkese eşit yaklaşarak yapacağımızı da bilirler."

Güney, son olarak, "Bu mübarek Ramazan ayında istediğiniz zaman gelin, iftarda ya da sahurda sizi ağırlayalım sohbet edelim. Beyoğlu'nda komşuluk, huzur, kardeşlik de" ifadelerini kullandı.