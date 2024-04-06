AKP'lilerin ‘temsili’ rekor harcama oldu

CHP’ye geçen büyükşehirlerden Balıkesir, Bursa ve Manisa belediyelerinin 2023’ün ilk yarısında temsil ve tanıtma harcamaları 57,4 milyon TL oldu. Balıkesir’in harcaması toplam harcamanın yüzde 89’unu oluşturdu.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elindeki belediyelerin büyük bölümünü kaybetti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında olduğu onlarca belediyenin yönetimi CHP’ye geçti.

Gözler, uzun yıllar boyunca AKP'li başkanlarca yönetilen belediyelerin mali durumlarına çevrildi. Tamamına yakını Hazine'ye borçlu olan belediyelerin, Ocak-Haziran 2023 dönemine yönelik temsil ve tanıtma harcamaları da dikkati çekti.

Mali verilere göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ocak-Haziran 2023 döneminde toplam 57 milyon 440 bin 683 TL’lik temsil ve tanıtma harcaması gerçekleştirdi. Toplam harcamanın için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ağırlığı ise yüzde 89 olarak hesaplandı.

BALIKESİR İLK SIRADA

2019-2024 döneminde AKP’li Yücel Yılmaz yönetiminde olan, 31 Mart 2024’te ise yüzde 51,1 oy ile CHP’li Ahmet Akın’a geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, altı ayda 51 milyon 572 bin 636 TL harcadı. Balıkesir'in harcamasının, Türkiye'deki tüm kentlerin temsil ve tanıtma harcamasından fazla olduğu öğrenildi. Belediyenin Ocak-Haziran 2023 dönemindeki temsil harcamasında 2022 yılının aynı dönemine oranla yaşanan artışın ise yüzde 144 olduğu bildirildi.

CHP’li Mustafa Bozbey’in yüzde 47,6 oy ile AKP’li Alinur Aktaş’tan devraldığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak-Haziran 2023 dönemindeki temsil ve tanıtma harcamasının ise 5 milyon 497 bin 441 TL olduğu belirtildi.

CHP Lideri Özgür Özel’in, “Kazanılmasına en çok sevindiğim belediyelerden biri” dediği Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin temsil ve tanıtma harcaması ise görece düşük gerçekleşti. Buna göre, belediye temsil ve tanıtım için 370 bin 606 TL’lik kaynak kullandı.

AKP’DEN MİRAS BORÇ

AKP’li belediye başkanları, 31 Mart'ta seçilen yeni başkanlara fahiş Hazine borçları devretti. CHP’nin AKP’den devraldığı Bursa, Denizli ve Zonguldak belediyelerinin Hazine borcu toplamı 1,4 milyar TL’ye ulaştı.