AKP Milletvekili Hulusi Akar: “TSK depremin ilk saatinden beri sahada, bunu bilin”

Eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 Şubat depreminde sahada olmamasına yönelik eleştirilere "Bazı kişiler maalesef hayasızlık yapıyor, ahlaksızlık yapıyor, terbiyesizlik yapıyor, yanlış yapıyor" diye yanıt verdi. Akar, "Saat 04.17'de deprem oldu. Saat 5’te Cumhurbaşkanımızı aradım. O gündür bu gündür Türk Silahlı Kuvvetleri ayakta, bunu bilin" diye konuştu.

Eskişehir’de ‘Türkiye’nin Güvenlik Politikası’ konulu programda konuşan eski Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kahramanmaraş depremlerinin ilk saatinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin sahada olduğunu ve aralıksız görev yaptığını savunarak, "Fakat bazı kişiler maalesef hayasızlık yapıyor, ahlaksızlık yapıyor, terbiyesizlik yapıyor, yanlış yapıyor" dedi.

Bir takım ziyaretler için Eskişehir’e gelen eski Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, akşam saatlerinde bir vakıfta düzenlenen programa katıldı. ‘Türkiye’nin Güvenlik Politikası’ konulu programa konuşmacı olarak katılan Akar, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin aralıksız görev aldığını savunan Akar, “Saat 04.17'de deprem oldu. Saat 5’te Cumhurbaşkanımızı aradım. O gündür bu gündür Türk Silahlı Kuvvetleri ayakta, bunu bilin. Fakat bazı kişiler maalesef hayasızlık yapıyor, ahlaksızlık yapıyor, terbiyesizlik yapıyor, yanlış yapıyor. Asker neredeydi? Saat 5’te Cumhurbaşkanına bilgi sunduk ve 'Tamam siz gidin' dedi. Biz o andan itibaren Kara, Deniz, Hava kuvvetleri, gemiler, uçaklar, diğer birliklerimiz hepsi alarm halinde. Fakat şehir içinde, sahanın içinde 2’nci Ordu bölgesi, Malatya'nın olduğu yer, her taraf yıkılmış. Bütün askerlerimiz diğerlerinin çalışmalarına ilaveten 24 saat ilk andan itibaren ayaktalar ve bir dakika durmadılar” dedi.



"ŞU ANA KADAR 700 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Savaşın ardından Türkiye’ye gelen Suriyelilerin bir kısmının geri döndüğünü ve kalanların da gideceğini söyleyen Hulusi Akar, “Suriye'nin kuzeyinde şartların oluşması için gece gündüz demeden kendi imkanlarımızla, dost ve müttefiklerin imkanlarıyla orada uygun bir şekilde şartlar hazırlayıp, hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Hayat normalleştikçe, şartlar oluştukça buradaki insanlar da gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine dönüyorlar. Şu ana kadar 600-700 bin kişi döndü, dönecekler. Fakat bunu inatla körün gözüne parmak sokar gibi 'dönsünler.' İyi de şartlar ortada. Dolayısıyla bunun da bu şekilde bilinmesi lazım” dedi.





