AKP MKYK üyeleri listesi: AKP MKYK üyeleri isimleri ve görevleri

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu. Yeni AKP MKYK üyeleri listesini ve AKP MKYK üyeleri isimleri ve görevlerini AKP sözcüsü Ömer Çelik açıkladı. İşte AKP MKYK üyeleri isimleri ve görevleri

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