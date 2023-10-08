AKP MKYK üyeleri listesi: AKP MKYK üyeleri isimleri ve görevleri
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu. Yeni AKP MKYK üyeleri listesini ve AKP MKYK üyeleri isimleri ve görevlerini AKP sözcüsü Ömer Çelik açıkladı. İşte AKP MKYK üyeleri isimleri ve görevleri
AKP 4. Olağanüstü Kongresi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu. Ankara'da düzenlenen kongrenin ardından AKP MKYK üyeleri listesini AKP sözcüsü Ömer Çelik açıkladı. Peki, yeni AKP MKYK üyeleri isimleri ve görevleri neler? İşte AKP MKYK üyeleri listesi ve görevleri...
AKP MKYK üyeleri listesi
7 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen AKP 4. Olağanüstü Kongresi ile AKP MKYK üyeleri listesi de belli olmuş oldu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıkladığı AKP MKYK üyeleri listesi şu şekilde:
"Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasin Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekci, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Zafer Sırakaya."
AKP MKYK üyeleri isimleri ve görevleri
Yeni dönem AKP MKYK üyeleri isimleri ve görevleri şu şekilde:
- Başkan Vekili: Efkan Ala, Mustafa Elitaş
- Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hayati Yazıcı
- Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz
- Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fatma Betül Sayan Kaya
- Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nihat Zeybekci
- Tanıtım ve Medyadan Sorumlu: Hamza Dağ
- İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Basri Yalçın
- Çevre ve Şehircilikten sorumlu: Çiğdem Karaaslan
- ARGE'den sorumlu: Mustafa Şen
- Mali ve İdari İşler: Vedat Demiröz
- Bilgi İletişim Başkanı: Ömer İleri
- Dış ilişkiler: Zafer Sırakaya
- Genel Sekreter: Fatih Şahin