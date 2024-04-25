AKP'nin 15 yıl yönettiği 30 bin nüfuslu ilçe belediyesinin borcu 322 milyon TL

AKP'nin 15 yıl boyunca yönettiği ve 31 Mart'taki seçimlerde CHP'ye geçen yaklaşık 30 bin nüfuslu Çiftlikköy Belediyesi'nin toplam borcunun 322 milyon TL olduğu açıklandı.

Yaklaşık 30 bin nüfuslu Yalova'nın Çiftlikköy Belediyesi, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından AKP'den CHP'ye geçti. Yeni belediye başkanı Adil Yele, bugün belediyenin borçlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Ağır bir borcumuz var ama enkaz edebiyatı yapmayacağım, ilk işimiz tasarruf” diyen Yele, 15 sene boyunca AKP'nin yönettiği belediyenin borçlarını kalem kalem açıkladı.

Buna göre Çiftlikköy Belediyesi'nin toplam 322 milyon 449 bin TL borcu bulunuyor.

Belediye'nin borçlarını ifşa eden afiş, belediye binasına da asıldı.

ÇİFTLİKKÖY'DE SEÇİM31 Mart'taki seçimlerde CHP'nin adayı Yele, 11 bin 571 oy alarak yüzde 51 oy oranı ile seçimi kazanmıştı. AKP'nin adayı Recep Hacı ise 8 bin 563 oy alarak yüzde 37,8'de kalmıştı.